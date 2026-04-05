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¡Wayne Rooney, listo para volver a los banquillos! La leyenda del Manchester United quiere volver a los banquillos tras los fracasos en Birmingham y Plymouth
Dejando atrás el estudio
Según The Sun, Rooney está dispuesto a poner fin a su prometedora carrera en los medios para asegurarse el regreso al banquillo. Tras su salida del Plymouth Argyle en diciembre de 2024, el icono consiguió un lucrativo contrato para incorporarse al equipo de Match of the Day. Sin embargo, el atractivo del campo de entrenamiento sigue siendo mayor que el del estudio de la BBC. A pesar de sus recientes contratiempos, sigue decidido a triunfar como entrenador y está muy atento a las vacantes. El exdelantero está ansioso por encontrar un nuevo club que cuente con el entorno adecuado para que pueda poner en práctica su visión.
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Calcular el momento adecuado para el siguiente paso
Aunque Rooney ha impresionado a los espectadores con su visión táctica en televisión, su principal interés ha vuelto a centrarse en el mundo del entrenamiento. Fuentes indican que tiene como objetivo explícito conseguir un puesto antes de que comiencen los preparativos de pretemporada. Al referirse a su futuro, una fuente reveló: «Wayne está disfrutando de su trabajo en televisión, pero quiere volver a los banquillos. Estará abierto a ello si surge la oportunidad adecuada. Lo ideal sería que consiguiera algo a principios de verano para estar listo para el inicio de la temporada en agosto». Este calendario le garantizaría disponer de un periodo de fichajes completo, algo crucial.
Resultados dispares en el ámbito directivo
Este exjugador de la cantera del Everton ha vivido una trayectoria llena de altibajos desde que asumió su primer cargo como entrenador en 2021. Al principio se ganó el reconocimiento generalizado en el Derby County, al que guió a través de una grave crisis financiera y una deducción de 21 puntos. Sin embargo, sus siguientes aventuras resultaron mucho más difíciles. El Birmingham City cuenta con una afición exigente, y allí solo duró 83 días. Del mismo modo, el Plymouth tiene grandes expectativas, y su etapa terminó de mutuo acuerdo tras solo siete meses. A pesar de estos obstáculos, mantiene una fe inquebrantable en sus habilidades de liderazgo y espera conseguir un nuevo comienzo en la English Football League.
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Conciliar la vida familiar y el fútbol
Tras tomarse un breve respiro en su búsqueda de trabajo, celebró recientemente el 40.º cumpleaños de su esposa Coleen junto a antiguos compañeros de equipo, entre ellos Ryan Giggs y Paul Scholes. Una vez superados estos hitos familiares, el emblemático delantero se encuentra totalmente centrado en encontrar un nuevo club, listo para emprender su próxima etapa como entrenador.