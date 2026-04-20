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Wayne Rooney critica las celebraciones «excesivas» del Manchester City tras ganar al Arsenal y advierte que podrían «salirles caro»
Escenas de caos en el Etihad
El ambiente en Manchester alcanzó su cima con el pitido final, y jugadores y aficionados del City celebraron una posible victoria decisiva. En uno de los momentos más animados, Gianluigi Donnarumma se lanzó al público tras una actuación redentora.
Los aficionados exhibieron una pancarta que rezaba «Pánico en las calles de Londres» y un seguidor simuló beber de una botella de agua para burlarse del supuesto colapso del Arsenal. Los jugadores completaron una vuelta de honor que, según Rooney, podría motivar a los de Mikel Arteta en la recta final.
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Rooney advierte contra el optimismo prematuro
Rooney criticó con dureza la celebración del Manchester City tras el partido, que los dejó a tres puntos del liderato de la Premier League. El equipo del Etihad festejó con euforia los goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, pero el ex capitán inglés considera que fue excesivo para un título aún no asegurado.
En declaraciones a Match of the Day dela BBC, el ex capitán de Inglaterra sugirió que el equipo de Pep Guardiola estaba tentando al destino. «[Las celebraciones] fueron un poco exageradas», dijo Rooney el domingo por la noche. «Al City le quedan seis partidos, obviamente es una gran victoria. Simplemente creo que es un poco prematuro y podría volverse en su contra».
El Arsenal se mantiene firme a pesar de la derrota
A pesar de la derrota y las burlas de la afición del City, el ambiente en el Arsenal sigue sorprendentemente optimista. Mientras el City celebraba, Declan Rice recordó al capitán Martin Odegaard: «Esto aún no ha terminado».
Arteta, en la rueda de prensa posterior, afirmó: «Hoy y el miércoles pasado he pensado que podemos ganar el título, porque veo al equipo cada día y conozco su nivel. Si necesitaban más convicción, ahora la tienen. En el vestuario ya lo hablaban: es una nueva liga. Tenemos tres puntos de ventaja y cinco partidos por jugar; todo está por decidir».
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La cuenta atrás final por el título
Los modelos estadísticos siguen dando como favoritos a los Gunners, y Opta otorga al Arsenal un 73 % de posibilidades de conquistar su primer título de liga en más de dos décadas. Rooney, que en el fondo sigue siendo un hombre del United, admitió que preferiría ver el trofeo en el Emirates antes que en la mitad azul de Mánchester, y añadió que ahora la presión recae sobre los aficionados para que mantengan la calma: «Los aficionados del Arsenal deben apoyar a su equipo, y eso es de vital importancia. Los jugadores también estarán nerviosos; deben sentir que la afición está con ellos». Con el City frente al Burnley y el Arsenal ante el Newcastle, la presión psicológica iguala la del campo.