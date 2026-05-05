El sábado, en el partido del Real Madrid en el campo del Espanyol, se produjo un altercado entre el jugador brasileño y su rival Omar El Hilali.
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«Vuelven a descender a Segunda División»: se acusa a la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, de llamar «idiotas» a sus rivales
Las imágenes de televisión mostraron a Vini Jr. y al defensa del Espanyol en una acalorada discusión, durante la cual, según «Marca», el brasileño llamó «idiota» al marroquí.
Todo ocurrió tras una roja directa a El Hilali por falta sobre Vinicius, que el árbitro Jesús Gil Manzano anuló minutos después tras revisar el VAR, lo que enfureció al brasileño.
«Deja de decir tonterías. Y luego me preguntas si quiero intercambiar la camiseta... Eres tonto, quieres pelear... No voy a intercambiar la camiseta contigo», le espetó Vini Jr. al defensa, según Marca. Cuando la discusión se recrudeció, gritó: «Idiota. Eres un idiota. Volveréis a bajar a Segunda División, tío. Sois horribles». El Hilali respondió: «Y tú eres una p***».
Poco después, Vini le dijo a Carlos Romero, compañero de El Hilali: «Es un tonto. Quiere hacer el idiota delante de las cámaras».
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¿Conseguirá el FC Barcelona el título precisamente contra el Real Madrid?
A pesar de la polémica, Vinicius silenció críticas con dos goles ante el Espanyol, dando la victoria 2-0 al Real Madrid.
Sin embargo, a cuatro jornadas del final, el Real Madrid sigue a once puntos del líder, el FC Barcelona, por lo que el título podría definirse antes del Clásico del próximo fin de semana.