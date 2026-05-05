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FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDAFP
Christian Guinin

Traducido por

«Vuelven a descender a Segunda División»: se acusa a la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, de llamar «idiotas» a sus rivales

Primera División
Vinicius Junior
Real Madrid
O. El Hilali
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol

Vinicius Junior generó un gran revuelo en el partido de Liga del Real Madrid del fin de semana.

El sábado, en el partido del Real Madrid en el campo del Espanyol, se produjo un altercado entre el jugador brasileño y su rival Omar El Hilali.

  • Las imágenes de televisión mostraron a Vini Jr. y al defensa del Espanyol en una acalorada discusión, durante la cual, según «Marca», el brasileño llamó «idiota» al marroquí.

    Todo ocurrió tras una roja directa a El Hilali por falta sobre Vinicius, que el árbitro Jesús Gil Manzano anuló minutos después tras revisar el VAR, lo que enfureció al brasileño.

    «Deja de decir tonterías. Y luego me preguntas si quiero intercambiar la camiseta... Eres tonto, quieres pelear... No voy a intercambiar la camiseta contigo», le espetó Vini Jr. al defensa, según Marca. Cuando la discusión se recrudeció, gritó: «Idiota. Eres un idiota. Volveréis a bajar a Segunda División, tío. Sois horribles». El Hilali respondió: «Y tú eres una p***».

    Poco después, Vini le dijo a Carlos Romero, compañero de El Hilali: «Es un tonto. Quiere hacer el idiota delante de las cámaras».

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Conseguirá el FC Barcelona el título precisamente contra el Real Madrid?

    A pesar de la polémica, Vinicius silenció críticas con dos goles ante el Espanyol, dando la victoria 2-0 al Real Madrid.

    Sin embargo, a cuatro jornadas del final, el Real Madrid sigue a once puntos del líder, el FC Barcelona, por lo que el título podría definirse antes del Clásico del próximo fin de semana.


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