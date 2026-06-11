¿Vuelve Trent Alexander-Arnold a la Premier League? Se rumorea un fichaje «sorprendente» mientras el Real Madrid lamenta la marcha del exlateral derecho del Liverpool

Aunque Alexander-Arnold parecía extrañar al Liverpool, el equipo también lo extrañaba. Jeremie Frimpong, fichado del Bayer Leverkusen, no convenció como lateral derecho, y los problemas colectivos llevaron al equipo al quinto puesto y a la destitución de Arne Slot.

Tras ver esas dificultades desde la distancia y ser descartado por Inglaterra para un gran torneo en Norteamérica, ¿sentirá Alexander-Arnold que cometió un error? Al preguntárselo al exjugador del Liverpool y de los Tres Leones Murphy, este —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de NetBet— dijo: «Los jugadores siempre sentimos eso. Al irme, uno se pregunta: “¿Qué he hecho?”. Es normal».

No creo que esté en pánico, pues solo ha pasado una temporada. Estoy seguro de que sigue confiando en su capacidad. Pero, sí, probablemente haya tenido momentos así. Cuando te embarcas en cualquier nueva aventura en el fútbol, hay momentos en los que piensas: “Oh”, sobre todo si las cosas no van bien. Si todo va bien, esos momentos son menos frecuentes. Seguro que ha pasado alguna noche en vela por ello.

«Pero no puedes darle vueltas, no puedes obsesionarte porque eso afecta a tu rendimiento. Estoy seguro de que estará decepcionado con su temporada, pero tiene tiempo y contrato, así que se preparará durante el verano para llegar en plena forma al inicio de la próxima campaña».