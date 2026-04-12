¡Vuelve Toni Kroos! El Real Madrid prepara su regreso como centrocampista en un papel que «cambiará el rumbo del juego»

La imagen de Kroos abandonando el Santiago Bernabéu entre lágrimas sigue grabada en la memoria de los aficionados madridistas. Sin embargo, su historia se cerró seis días después, cuando conquistó su sexta Liga de Campeones antes de retirarse. Se retiró en sus términos, con la elegancia que siempre mostró, sin alargar una carrera ya legendaria. Aunque Álvaro Arbeloa y el cuerpo técnico cuentan con una plantilla joven y talentosa, la presencia de Kroos se ve como el complemento ideal para asegurar la estabilidad del proyecto a largo plazo. Su regreso ofrecerá a la directiva una visión privilegiada del fútbol.