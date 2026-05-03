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¡Vuelve la rivalidad! El Barcelona vence al Bayern y alcanza su cuarta final de la Liga de Campeones Femenina. Enfrentará al Lyon tras un partido en el que brilló Alexia Putellas y regresó Aitana Bonmatí
El Barça derrota al Bayern en una emocionante semifinal con seis goles
Tras el 1-1 en Múnich, la vuelta de esta semifinal prometía igualdad. El Camp Nou, lleno, acogió el duelo. Salma Paralluelo abrió el marcador, Linda Dallmann empató y Alexia Putellas devolvió la ventaja al Barça en 22 minutos.
Luego el Barça controló el juego y parecía sentenciar con el 4-1 (5-2 global) gracias a Ewa Pajor y a otro tanto de Putellas. Sin embargo, el partido se abrió y el Bayern lo aprovechó.
Pernille Harder recortó distancias a 20 minutos del final, y aunque Caruso y Dallmann impactaron el larguero y Coll detuvo a Gilles, el partido seguía vivo. Aitana falló en el otro área, y Harder marcó el 4-3 en el 90’. Sin embargo, el VAR llamó a la árbitra Stephanie Frappart a revisar una posible falta previa, y tras la revisión anuló el tanto, de forma controvertida, para mantener el 5-3 global.
El 4-2 final envía al Barça a su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones femenina, donde buscará su cuarto título europeo.
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La carrera por el Balón de Oro se calienta
Este partido influirá en la carrera por el Balón de Oro y en la lucha por el título continental. La sequía de tres Balones de Oro de Bonmatí parece terminar este año tras una fractura que la mantuvo cinco meses de baja y que acabó en esta vuelta de semifinales, cuando regresó desde el banquillo. Varias estrellas, muchas de ellas del Barça, aspiran a la edición de 2026 y se mostraron en este partido clave.
Putellas, la gran favorita, acaparó titulares con un doblete que eleva a ocho sus goles en diez partidos de UWCL, más seis asistencias. Pajor marcó su noveno tanto continental y Caroline Graham Hansen brilló por la derecha. El Bayern, sin la joven lateral Franziska Kett —autora del gol en la ida antes de ser expulsada—, recurrió a la central danesa Stine Ballisager, y Hansen aprovechó su incomodidad en esa posición para servir dos asistencias.
En la lucha por el Balón de Oro, este encuentro probablemente suba el ranking de Harder, que sumó otro gol y una asistencia. Sin embargo, la eliminación del Bayern restará opciones a una jugadora que, de haberse entregado el premio en 2020, muchos creen que ya lo habría conquistado.
Vuelve la rivalidad: el Barça se enfrentará de nuevo al Lyon
El Barcelona se medirá al Lyon en la final de la Liga de Campeones a finales de este mes en Oslo (Noruega), tras la victoria del conjunto francés sobre el Arsenal en semifinales. Será la cuarta final de la UWCL entre ambos equipos, que han forjado una rivalidad en Europa en los últimos años.
En el primero de esos duelos, el Barça no era el equipo dominante de hoy y cayó 4-1 ante un Lyon que encadenaba su quinto título.
En 2022, un año después de que el Barça conquistara su primer título con un 4-0 sobre el Chelsea, el Lyon volvió a imponerse en Turín por 3-1 tras adelantarse 3-0 en 33 minutos.
Sin embargo, el Barça se tomó la revancha en 2024 al ganar 2-0 en Eindhoven. Un año después de vencer al Wolfsburgo en la final de 2023, el campeón español mostró mayor madurez y control para imponerse al Lyon.
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¿Quién ganará la Liga de Campeones femenina de 2026?
¿Qué nos deparará el cuarto partido de esta serie? El Barça espera un duelo más tranquilo que el del Camp Nou, donde perdió el control en los últimos minutos. Para entonces, los catalanes ya podrán contar con Bonmati como titular, lo que les ayudará. La tres veces ganadora del Balón de Oro disputó unos buenos 25 minutos desde el banquillo el domingo y podrá seguir mejorando su forma física de aquí a la final del 23 de mayo, ya que el Barça tiene por delante dos partidos de liga y la final de la Copa de la Reina.
El Lyon, por su parte, se desquitó del Arsenal el sábado, tras la derrota en semifinales de la pasada Liga de Campeones, torneo que el equipo inglés sorprendió al Barça en la final. El regreso de Melchie Dumornay y la vuelta de Selma Bacha fueron clave en la remontada ante el Arsenal (3-1 tras el 2-1 de la ida). Si además Tabitha Chawinga llega en forma, el OL ganará más profundidad.
Además, OL está dirigido por Jonatan Giraldez, quien llevó al Barça a dos títulos europeos en tres temporadas, y ahora buscará vencer a su exequipo y a su exayudante, Pere Romeu, actual técnico azulgrana.