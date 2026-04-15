AFP
Traducido por
¿Vuelve José Mourinho a la Premier League? El exentrenador del Chelsea y del Manchester United es el principal candidato para fichar este verano
La directiva del Newcastle sopesa el futuro de Howe
Según talkSPORT, a los propietarios saudíes del Newcastle les atrae nombrar a una figura de talla mundial para dirigir la próxima etapa del club. Aunque Eddie Howe cuenta con el apoyo de la directiva, la presión de las gradas ha crecido tras una racha de malos resultados. Además, se percibe que Howe podría marcharse si siente que ya no puede lograr más con la plantilla actual.
Los Magpies se preparan para un verano de cambios, con rumores de salidas de estrellas como Sandro Tonali, Tino Livramento y Anthony Gordon, quien interesa al Bayern de Múnich y al Arsenal. Si el club debe vender para fichar, algunos ven a un técnico de la talla de Mourinho como la pieza ideal para guiar la transición.
- AFP
Argumentos a favor del «Special One»
Mourinho, ahora en el Benfica, siempre ha mostrado su afecto por el fútbol inglés y por el Newcastle, influido por su cercana relación con el legendario Sir Bobby Robson en el Barcelona.
Su posible fichaje por el Newcastle United sería el duodécimo capítulo de su carrera como entrenador. En la Premier League ya dirigió al Chelsea, con el que ganó dos títulos consecutivos en sus dos primeras temporadas y, tras volver, sumó un tercero. En el Manchester United (2016-2018) logró la Europa League y la Copa de la Liga en su primera temporada, más un subcampeonato liguero, antes de dejar el cargo en la tercera campaña.
Preocupaciones por los métodos modernos de Mourinho
A pesar de su brillante trayectoria, muchos dudan de que Mourinho sea la mejor opción para la Premier League en este momento de su carrera, pues se cree que su influencia táctica ha disminuido tras sus etapas en Turquía y Portugal. Aunque su fama podría atraer a jugadores de élite o un título, preocupa que su estilo conflictivo genere tensiones en el vestuario.
- AFP
Opciones alternativas preseleccionadas
Si el Newcastle prescindiera de Howe, Mourinho no sería el único candidato. También se menciona a Roberto Mancini, exentrenador del Manchester City, por su amplia experiencia y sus títulos en la Premier. Además, Andoni Iraola, a punto de dejar el Bournemouth, estaría dispuesto a asumir el reto en el noreste si el puesto quedara libre.
No obstante, los rumores sobre Mourinho son los más persistentes, pues su futuro podría estar en la selección de Portugal tras el Mundial de 2026, cuando se espera la salida de Roberto Martínez, aunque también podría quedarse en el Benfica. Resta saber si el atractivo de regresar a la Premier con un proyecto ambicioso como el de Newcastle bastará para seducir a “The Special One” y traerlo de vuelta a Inglaterra, pero la sola idea ya divide a la Toon Army.