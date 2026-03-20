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¡Vuelve Harry Maguire! Thomas Tuchel vuelve a convocar al defensa del Manchester United para la selección inglesa de cara al Mundial
Maguire pone fin a 18 meses de ausencia de la selección inglesa
Maguire jugó por última vez con Inglaterra en septiembre de 2024 bajo las órdenes del seleccionador interino Lee Carsley, y Tuchel no lo ha convocado en ninguna de sus convocatorias anteriores desde que asumió el cargo a principios de 2025. El técnico alemán ya había explicado anteriormente sus motivos para dejar fuera al jugador de 33 años, señalando su falta de forma y la dificultad de su posición dentro del sistema de tres defensas de Ruben Amorim, y señalando que, en aquel momento, consideraba que Marc Guehi y Ezri Konsa estaban por delante del defensa del United.
Esa situación ha cambiado en 2026. Desde que Carrick sustituyó a Amorim en enero, Maguire ha sido titular en todos los partidos de liga, ha sido una presencia constante en el centro de la defensa del United y ha recibido el respaldo público de su entrenador en múltiples ocasiones. Con 64 partidos internacionales y 12 participaciones en el Mundial en su haber, su liderazgo de cara al gran torneo de este verano es una cualidad que Tuchel quizá no pueda pasar por alto. Carrick, en declaraciones previas al desplazamiento del United a Bournemouth, no ocultó su esperanza de que Maguire y sus compañeros del United fueran recompensados. «No he estado en contacto [con Tuchel]. En cuanto a los chicos, me encantaría verlos convocados para este partido y para el verano. No tengo ninguna influencia en eso, pero por la forma en que están jugando, se han puesto en el punto de mira y se han dado una oportunidad. Están jugando lo suficientemente bien como para merecer un puesto».
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Mainoo y Hall, premiados
Maguire no es el único beneficiario del notable cambio de rumbo del United en 2026. Kobbie Mainoo también ha vuelto a ser convocado, ya que el centrocampista de 20 años ha recuperado su mejor forma desde la llegada de Carrick. Mainoo fue titular en la final de la Eurocopa 2024 contra España, pero, al igual que Maguire, ha estado ausente de la selección inglesa durante 18 meses tras un difícil periodo bajo las órdenes de Amorim en el que apenas tuvo minutos en su club. Bajo la dirección de su nuevo entrenador, se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles, y sus actuaciones han recibido elogios constantes tanto de su seleccionador como de sus compañeros. El lateral izquierdo del Newcastle, Lewis Hall, también está en la convocatoria, tras haber impresionado durante una productiva segunda mitad de temporada tras un periodo de baja por lesión. El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, se unirá a ellos, lo que permitirá a los aficionados tener un primer vistazo de lo que Tuchel está tratando de armar de cara al Mundial.
Por fin se acaba la sequía del United con Inglaterra
Ningún jugador del United ha sido convocado por la selección inglesa desde septiembre de 2024, una ausencia de 18 meses que reflejó el caos y el mal estado de forma que caracterizaron los últimos meses de la era Amorim en Old Trafford. El United terminó en decimoquinta posición en la Premier League la temporada pasada bajo la dirección del técnico portugués, tras perder la final de la Europa League ante el Tottenham, y los primeros meses de esta temporada apenas trajeron mejoras antes de su destitución. El contraste ahora no podría ser mayor, y tanto Maguire como Mainoo son piezas clave de este resurgimiento. El United ocupa la tercera posición en la Premier League a falta de ocho jornadas, y tiene en sus manos su propio destino en la Liga de Campeones.
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La prueba definitiva para el Mundial
Inglaterra se enfrentará a Uruguay el 27 de marzo y a Japón el 31 de marzo; estos serán los últimos amistosos antes de que Tuchel dé a conocer la convocatoria de 25 jugadores para el Mundial. Inglaterra quedó encuadrada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, y tiene programados otros dos partidos de preparación contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida en junio, antes de que comience el torneo. El equipo de Tuchel ganó los ocho partidos de clasificación, incluidas las victorias sobre Serbia y Albania el pasado noviembre. Tuchel, cuyo contrato estaba previsto que expirara tras el Mundial, firmó un nuevo acuerdo en febrero que ahora se extenderá hasta la Eurocopa de 2028, lo que le da la estabilidad necesaria para planificar mucho más allá de este verano. Con su futuro asegurado, ahora les toca a los jugadores demostrarle que son dignos de un puesto en el avión para unirse al capitán Harry Kane en el intento de traer por fin el Mundial de vuelta a Inglaterra.
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