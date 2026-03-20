¡Vuelve Harry Maguire! Thomas Tuchel vuelve a convocar al defensa del Manchester United para la selección inglesa de cara al Mundial

Maguire jugó por última vez con Inglaterra en septiembre de 2024 bajo las órdenes del seleccionador interino Lee Carsley, y Tuchel no lo ha convocado en ninguna de sus convocatorias anteriores desde que asumió el cargo a principios de 2025. El técnico alemán ya había explicado anteriormente sus motivos para dejar fuera al jugador de 33 años, señalando su falta de forma y la dificultad de su posición dentro del sistema de tres defensas de Ruben Amorim, y señalando que, en aquel momento, consideraba que Marc Guehi y Ezri Konsa estaban por delante del defensa del United.

Esa situación ha cambiado en 2026. Desde que Carrick sustituyó a Amorim en enero, Maguire ha sido titular en todos los partidos de liga, ha sido una presencia constante en el centro de la defensa del United y ha recibido el respaldo público de su entrenador en múltiples ocasiones. Con 64 partidos internacionales y 12 participaciones en el Mundial en su haber, su liderazgo de cara al gran torneo de este verano es una cualidad que Tuchel quizá no pueda pasar por alto. Carrick, en declaraciones previas al desplazamiento del United a Bournemouth, no ocultó su esperanza de que Maguire y sus compañeros del United fueran recompensados. «No he estado en contacto [con Tuchel]. En cuanto a los chicos, me encantaría verlos convocados para este partido y para el verano. No tengo ninguna influencia en eso, pero por la forma en que están jugando, se han puesto en el punto de mira y se han dado una oportunidad. Están jugando lo suficientemente bien como para merecer un puesto».