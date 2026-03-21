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¡Vuelve Alexander Isak! Arne Slot desvela en qué partido podrá jugar el delantero del Liverpool, fichado por 125 millones de libras, tras recuperarse de su lesión
Isak está a punto de volver a la competición
Slot ha confirmado que Isak estará disponible para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que el Liverpool disputará contra el PSG el 8 de abril. El delantero, fichado por 125 millones de libras, lleva fuera de los terrenos de juego desde finales de diciembre debido a una fractura en la pierna y aún no ha reanudado los entrenamientos con el equipo al completo.
- AFP
Slot gestiona las expectativas sobre la forma física para el partido
Aunque el jugador de 26 años no estará lo suficientemente en forma como para ser titular en el Parc des Princes, su presencia en el banquillo supone un importante refuerzo táctico. El exjugador del Newcastle se perdió gran parte del ecuador de la temporada, pero su proceso de recuperación apunta a que desempeñará un papel fundamental en la recta final de la campaña.
«Estará disponible», declaró Slot a los periodistas antes del desplazamiento a Brighton. «La cuestión es qué se entiende por “listo”. Si se refiere al jugador que jugó hace exactamente un año contra nosotros en la final de la Carabao Cup, y que ese día fue demasiado bueno para nosotros, entonces le diría que tengo mis dudas al respecto tras meses de baja. Pero espero poder utilizarlo durante algunos minutos».
El técnico holandés hizo hincapié en que el proceso de recuperación no se puede precipitar, y señaló: «No puedo decirte exactamente qué deduzco de eso porque no ha entrenado con el equipo ni una sola vez. No se juega 45 o 90 minutos después de una sola sesión de entrenamiento.
Si quisiéramos organizar un partido, tendría que ser un tres contra tres, porque solo tenemos disponibles a Federico [Chiesa], Curtis [Jones] y Joe [Gómez] [el resto de la plantilla del primer equipo se está recuperando tras el partido contra el Galatasaray]. Tenemos al equipo sub-21, pero Alex aún no está listo para jugar durante el parón internacional. Si lo hubiera estado, habría estado con Suecia».
La potencia de fuego necesaria para la carga final
Slot cree que el regreso de Isak podría ser el catalizador para un buen final de temporada, a pesar de que el delantero necesite tiempo para recuperar su puntería. El Liverpool ha dominado muchos partidos esta temporada sin conseguir resultados contundentes, y el entrenador está deseando reincorporar a uno de los delanteros más caros del mundo.
«Estoy tan emocionado como los aficionados por tenerle de vuelta, porque es justo decir que en el 90 % de nuestros partidos hemos tenido más ocasiones que el otro equipo», añadió. «Si hubiéramos contado con uno de los mejores delanteros del mundo, eso normalmente habría significado que habríamos sumado más puntos».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Mientras Isak continúa su recuperación y se prepara para volver a la acción, el Liverpool se enfrentará al Brighton en la Premier League este sábado. Los Reds ocupan actualmente el quinto puesto de la clasificación con 49 puntos en 30 partidos, a seis puntos del Manchester United, tercero, que ha disputado un partido más.
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