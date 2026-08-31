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«Voy a llevarlo con orgullo»: Emiliano Martínez revela la bendición de John Terry tras coger el icónico dorsal 26 del Chelsea
El icónico dorsal para el nuevo portero del Chelsea
El Chelsea ha confirmado oficialmente que Martínez llevará el dorsal 26 tras su llegada procedente del Villa. El número está estrechamente ligado al legendario excapitán John Terry, que lo llevó durante toda su carrera llena de títulos en el oeste de Londres. Desde la marcha de Terry en 2017, la camiseta apenas se ha visto, ya que Kalidou Koulibaly y Levi Colwill han sido los únicos otros jugadores en lucir brevemente ese dorsal en los últimos años.
Aunque los dorsales suelen considerarse una mera formalidad, la historia del 26 en el Chelsea tiene un peso que pocas otras camisetas poseen. Al elegir este número concreto, Martínez está dejando clara su intención de convertirse en un líder dentro de la plantilla, reflejando la influencia que Terry ejerció en su día sobre el vestuario.
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Terry da su visto bueno a Martínez
Hacerse con un dorsal que un icono del club hizo famoso puede ser una tarea intimidante, pero Martinez se aseguró de tener luz verde del propio protagonista. El portero quería asegurarse de que no hubiera ninguna falta de respeto hacia el legado de Terry y, en cambio, planteó la elección como un homenaje. El argentino reveló que se puso en contacto con Terry, con quien trabajó durante la etapa del defensa en el cuerpo técnico del Aston Villa, para hablar sobre el movimiento.
«Recuerdo haber usado el 26 algunas veces cuando estaba cedido en clubes anteriores y, por supuesto, sabía que John Terry llevó aquí el 26 de forma célebre», dijo Martinez. «John fue una de las personas con las que hablé antes de fichar, y me dijo que estaba encantadísimo de tenerme aquí. Por el tiempo que pasamos juntos en el Aston Villa, sabe lo duro que trabajo y lo que puedo aportar al Chelsea. La mañana en la que firmé, le envié un mensaje y le dije: “Voy a llevar tu dorsal y lo voy a hacer con orgullo”».
Un fichaje soñado para el veterano
El traspaso en sí se cerró a un ritmo extraordinario, sorprendiendo a muchos observadores dadas las indicaciones previas del Chelsea de que estaba satisfecho con sus opciones actuales. Sin embargo, el Chelsea acabó moviéndose para asegurarse al internacional argentino en una operación valorada en 7,5 millones de libras tras la preocupación por el nivel mostrado recientemente en la portería. Martínez expresó su entusiasmo por el fichaje y describió el cambio como un sueño hecho realidad después de pasar casi dos décadas en el fútbol inglés.
«Es increíble», dijo Martínez en su primera entrevista como jugador del Chelsea. «Han sido unos días increíbles. Obviamente, todo ha pasado muy rápido, pero estoy encantado de estar en este club. Llevo en Inglaterra casi 17 años y jugar en el Chelsea es un sueño para mí».
- AFP
Impacto inmediato sobre el terreno de juego
Martínez no tuvo que esperar mucho para vivir sus primeros minutos con la camiseta del Chelsea, ya que fue incluido en el once inicial para la emocionante victoria por 4-3 ante el Brighton. A pesar de encajar tres goles en un partido de alta anotación, el argentino realizó varias paradas vitales que permitieron al Chelsea mantener la ventaja y sumar los tres puntos. Aunque Robert Sanchez ocupa actualmente la portería como titular, el fichaje de Martínez añade una competencia importante a la plantilla.
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