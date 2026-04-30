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¿Volverá Michael Olise, valorado en 170 millones de libras, a la Premier League? Se baraja otro destino para la estrella del Bayern de Múnich, al estilo de Franck Ribéry, que ha marcado cifras impresionantes
Cifras destacadas: goles y asistencias de Olise en la temporada 2025-26
Tras formarse en el Reading, este mediapunta londinense debutó en la máxima categoría al fichar por el Selhurst Park en 2021. En tres temporadas con los Eagles, su estrella creció hasta atraer al Bayern, que en 2024 pagó 52 millones de libras (70 millones de dólares) por él.
Poco después debutó con la selección absoluta de Francia y, ya en el Allianz Arena, celebró la Bundesliga junto a Harry Kane en su primer curso en Baviera.
En la 2024-25 jugó 20 partidos por primera vez y esta campaña ya repitió la marca; además, suma 26 asistencias, cifra que lo consagra como el creativo más productivo del momento.
Muchos lo consideran el mejor extremo del mundo y el Bayern lo valora en 200 millones de euros para ahuyentar pretendientes.
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¿A dónde irá Olise cuando deje el Bayern de Múnich?
Liverpool busca un sucesor para Mohamed Salah y algunos equipos de la Premier podrían invertir fuerte. Sin embargo, Saha cree que Olise tomará otro camino.
En declaraciones a Betinia, el exdelantero francés respondió a GOAL sobre un posible regreso de Olise a Inglaterra: «Quizá algunos clubes ingleses puedan pagarlo, pero creo que también llamará la atención de España. Ya sabes a qué me refiero: allí hay un gran club.
«Cuando ya has jugado en el equipo más grande de Alemania y dominado la Bundesliga —lo que está haciendo es increíble—, no creo que necesite volver de inmediato a la Premier League. Ya vivió esa experiencia. Diría que su camino apunta algo más hacia el sur».
¿Es Olise el mejor extremo del fútbol mundial en este momento?
Saha habló sobre las cifras de Olise y su evolución como jugador: «Son números de locura. Me recuerda un poco a otro francés, Franck Ribéry, por su rendimiento esta temporada, aunque otros jugadores tienen estadísticas muy distintas.
Sin duda, en su segunda temporada completa con el Bayern está inflando esas cifras. Es increíble. Antes era muy callado, pero ahora muestra confianza, carácter y determinación; eso impresiona.
Veo cómo mejora y se vuelve más difícil de marcar, porque puede jugar en ambos lados, atraer rivales y luego dar un buen pase. Por eso lo está haciendo tan bien.
Tiene un equilibrio increíble: cada vez que desafía al rival puede dar el pase, abrirse y crear espacios para Harry y el resto. Me encantaría ver también sus números de pases clave antes de la asistencia; seguro que serían impresionantes».
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Cómo Olise podría ganar el Balón de Oro en 2026
Olise podría optar al Balón de Oro 2026, pero primero debe ganar títulos con Bayern y Francia.
El Bayern ya está en semifinales de la Champions, aunque debe remontar el 5-4 adverso ante el París Saint-Germain. Francia, con Kylian Mbappé liderando un plantel de estrellas, parte como favorita en la Copa América de este verano.