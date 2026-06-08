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¿Volverá Mallory Swanson cuando las estadounidenses busquen dar una respuesta en este crucial partido de preparación para la fase de clasificación del Mundial? Cinco claves para la revancha de la selección femenina de Estados Unidos contra Brasil

FEATURES
Women's football
EEUU
S. Wilson
T. Rodman

La selección femenina de Estados Unidos se medirá a Brasil por segunda vez en junio, buscando revertir el 2-1 del sábado. GOAL repasa los puntos clave antes del partido.

Nunca se esperó que fuera fácil para la selección femenina de Estados Unidos en Brasil; ese era el punto.

Ante sus rivales olímpicas y un ruidoso público de más de 31 000 aficionados en São Paulo, el equipo femenino de Estados Unidos afrontó la prueba que Emma Hayes buscaba en esta gira de junio. Sin embargo, el marcador no fue el esperado. Sophia Wilson dio un inicio de ensueño al anotar a los dos minutos, convirtiéndose en la novena madre en marcar con la selección, pero Brasil respondió de inmediato. Los tantos en los minutos 11 y 14 otorgaron a las anfitrionas una ventaja de 2-1 que ya no cedieron, logrando su segunda victoria seguida sobre EE. UU. y la quinta en la historia.

Aun así, hubo aspectos positivos para Estados Unidos: la presión inicial fue alentadora, Wilson mostró peligro en su regreso tras la maternidad y Trinity Rodman también fue titular. Sin embargo, el centro del campo pareció descoordinado y la defensa, integrada por Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox y Gisele Thompson, sufrió ante la incisiva delantera local.

La vuelta de Mallory Swanson, que no jugó, se gestiona con calma tras su baja por maternidad, al igual que la de Rodman, quien sufrió una lesión y fue sustituida.

Además, Rodman se retiró lesionado poco después de recibir una tarjeta amarilla. Hayes no dio detalles y, al ser consultada sobre posibles cambios para el segundo partido del martes, se mantuvo vaga.

«No voy a hablar de los cambios para mañana, pero lo que sí diré es que no importa cuánto te prepares para ciertas cosas, simplemente no lo sabes hasta que estás en el partido», afirmó Hayes.

Las condiciones del terreno complicaron el juego, con jugadoras resbalando constantemente, aunque Hayes rechazó usarlo como excusa.

«No quiero centrarme en cosas que no puedo controlar», afirmó Hayes. «¿Vi a muchas jugadoras resbalarse? Sí, pero no me voy a fijar en eso porque no puedo controlarlo».

En cambio, Hayes lo tomó como una lección.

«Cuando juegas contra Brasil, debes aceptar que es un partido de alto nivel. Brasil aprovechó sus oportunidades y en la primera parte nos complicó mucho; eso es una gran lección para mi equipo», añadió.

El martes se volverán a ver las caras en el Neo Química Arena de São Paulo. Hayes podría cambiar la pareja de centrales, reordenar el centro del campo o probar otra portera. La clave será si EE. UU. aguanta mejor la presión brasileña y si el regreso de Swanson permite ver de nuevo al trío «Triple Espresso».

GOAL presenta cinco claves para el segundo partido del martes contra Brasil...

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Perfeccionar las combinaciones en el centro del campo

    Hayes apostó por un trío en el centro del campo formado por Claire Hutton, del Bay FC, y la pareja del OL Lyon, Lindsey Heaps y Lily Yohannes, una combinación lógica dada la ausencia de Sam Coffey en esta concentración.

    Las tres mostraron buenos momentos, se adaptaron al ritmo y a la presión del partido y exhibieron la calidad técnica que Hayes exige en el centro del campo. El encuentro se abrió más tras las sustituciones, aunque no todas fueron en la medular.

    Las entradas de Michelle Cooper y Avery Patterson aportaron más presencia física en punta y bandas, útil ante Brasil: ganaron duelos, ampliaron el campo y generaron tiempo y espacio para la recepción del centro del campo.

    Rose Lavelle y Jaedyn Shaw ingresaron en la recta final, mantuvieron el ritmo y preservaron la intensidad.

    Mantener ese equilibrio será clave en la revancha: ante Brasil, EE. UU. no puede quedarse solo en duelos; debe encontrar los momentos justos para superar la presión.

    «Si siempre estás luchando sin soltar el balón, estás jugando a favor de Brasil», dijo Hayes. «Como me habría dicho mi padre: límpiate la boca, sigue adelante y prepárate para el siguiente».

    • Anuncios
  • Claudia Dickey USWNTGetty Images

    El momento de cualquiera bajo los palos

    La portería de Hayes sigue sin definirse, y la concentración en Brasil aportó una nueva pista.

    Claudia Dickey, Mandy McGlynn y Phallon Tullis-Joyce fueron convocadas, pero Tullis-Joyce se lesionó y la reemplazó Jane Campbell. Este grupo ha sido uno de los más sólidos en las últimas concentraciones de la selección femenina de Estados Unidos, aunque la titular aún no se confirma.

    McGlynn jugó el primer partido ante Brasil, con Campbell en el banquillo y Dickey fuera de la convocatoria. De estar disponible, Dickey parece la opción más lógica para el segundo encuentro del martes.

    Encajó dos goles en los primeros 14 minutos, ninguno por su culpa. La presión de Brasil desequilibró el partido desde el inicio, pero McGlynn realizó cuatro paradas de los seis tiros a puerta.

    «Esto es exactamente lo que queremos practicar», dijo McGlynn tras el partido. «Estar en estos entornos —es ruidoso y caótico—, pero queremos sentirnos incómodas, para que, cuando llegue esta época el año que viene, nos sintamos cómodas».

    En un partido de ida y vuelta, McGlynn se mostró segura con los pies, organizó una defensa que debutaba junta y, pese a los errores atrás, contuvo el caos con cuatro atajadas.

    Ahora la duda es si Hayes optará por Dickey o Campbell en la revancha, o si mantendrá a McGlynn mientras la competencia por la portería sigue tomando forma.

  • Sophia Wilson, USWNTGetty

    Hay que ser más riguroso

    La selección femenina de Estados Unidos creó ocasiones para igualar el partido contra Brasil, pero no las aprovechó.

    Tras el gol de Wilson en el minuto 2, las estadounidenses perdieron el control cuando Brasil respondió con dos tantos rápidos. En la segunda parte mejoraron y generaron ocasiones, pero el último pase y el remate carecieron de precisión para igualar el marcador.

    «Si analizamos el partido en su conjunto, en la segunda parte creamos ocasiones y podríamos haber marcado», afirmó la capitana Lindsey Heaps. «En los primeros 15 minutos nos costó entrar en el partido».

    Hayes coincidió: el equipo estadounidense comenzó bien, pero Brasil fue más eficaz cuando el partido se abrió.

    «Empezamos bien y marcamos, pero Brasil aprovechó sus ocasiones y eso nos enseñó mucho», añadió Hayes.

    Por eso la revancha del martes es clave: deben crear y, sobre todo, aprovechar mejor las ocasiones, cuidar más el balón, ganar duelos y atender esos detalles que les negaron el empate.

    «Tengo muchas jugadoras jóvenes para las que fue su primer partido así, así que mejoraremos», añadió Hayes.

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    Superar la presión y el caos de Brasil

    La presión de Brasil ya es difícil de soportar. Sumale el ambiente: el partido del sábado fue el entorno incómodo que Hayes quería que su equipo viviera.

    El martes se repetirá el desafío: Brasil presionará, la afición empujará y las estadounidenses deberán manejar mejor el caos que en el primer duelo. La buena noticia es que ya lo vivieron: conocen la presión, el ritmo y lo rápido que Brasil castiga los errores.

    Tras el partido, Heaps reconoció que esa mezcla fue el mayor reto.

    «Es el caos que genera esta selección brasileña», dijo Heaps. «La intensidad física y cómo plantean el partido, pero también el ambiente en el que acabamos de jugar, ¡qué experiencia increíble!».

    Añadió: «Esto es lo que vas a vivir: tener a la afición en tu contra de esa manera, los silbidos y no poder oír nada».

    Hayes admitió que el ambiente superó lo vivido antes por varias de sus jugadoras.

    «Seguro que para muchas de mis jugadoras es la primera vez que viven una intensidad así por parte del público», añadió Hayes. «Brasil aprovechó sus oportunidades en la primera parte y nos lo puso muy difícil; eso es una gran lección para mi equipo, y el ambiente sin duda contribuyó».

    Por eso, la revancha será un buen termómetro: el martes, Estados Unidos no busca un partido cómodo, sino demostrar que puede manejar la incomodidad.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    El regreso de Sophia Wilson es fundamental

    Wilson no tardó en dejar huella.

    A los 96 segundos del partido del sábado, Rodman recuperó el balón en campo brasileño y Wilson definió con un disparo colocado al ángulo inferior, su primer gol con la selección femenina de Estados Unidos desde octubre de 2024.

    A pesar de la intensa marca de Brasil, Wilson mantuvo su calma y castigó el error.

    «Siempre sienta bien marcar con este equipo y contribuir en todo lo que pueda», declaró Wilson tras el partido. «Obviamente, una vez que llegó ese gol, teníamos que haber controlado un poco mejor el partido y mantenido la ventaja, pero ha sido una prueba realmente buena para nosotras».

    Heaps se mostró satisfecha al ver a Wilson anotar de nuevo, especialmente ante la dura marca brasileña.

    «Eso es lo que mejor hace», afirmó Heaps. «Fue un partido muy difícil para ella por cómo la marcaron, pero cuando Sof tiene el balón cerca del área, no hay quien la detenga».

    Esa es la lección que la selección femenina de Estados Unidos se lleva al partido del martes: aunque el encuentro sea físico y caótico, a Wilson le basta una ocasión para cambiarlo.

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