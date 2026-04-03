Richards fue nombrado Jugador del Año de la Federación Estadounidense de Fútbol en 2025. En declaraciones a GOAL antes del inicio de la presente temporada, cuando se le preguntó por el papel que había desempeñado el entrenador de los Eagles, Paddy McCarthy, en su desarrollo, respondió: «Me preguntó: "¿Qué quieres hacer?". Me dijo: "¿Quieres ser capitán de tu selección? ¿Quieres jugar en el Mundial o solo quieres ser un jugador más en la plantilla?». No, yo quiero más. Pero él me dijo que tenía que demostrarlo.

«Creía plenamente en mí. “¿Solo quieres ser un jugador que sale cada pocos partidos, o quieres ser capitán?”. Yo quería ser capitán, y él me dijo: “Pues demuéstramelo”. Me dolió, pero era algo que tenía que aprender. Me alegro de haber tenido esa conversación porque no creo que estuviera donde estoy ahora si no la hubiéramos tenido. No sé dónde estaría ahora mismo».

Lo que es ahora es una pieza clave en las bien engrasadas máquinas del Crystal Palace y la selección estadounidense. Su valor para ambas causas está siendo reconocido, lo que le permite asumir papeles destacados tanto en el club como en la selección.

Se lleva tiempo rumoreando que hay negociaciones de contrato previstas en Selhurst Park, pero no ha habido ninguna confirmación oficial de que se haya llegado a un acuerdo. Esto preocupará a los aficionados del Palace, ya que Richards se prepara para aparecer en los escaparates más destacados este verano, cuando se abra otra ventana de fichajes.