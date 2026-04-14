Según The Athletic, los blancos quieren vender a García este verano si reciben una oferta adecuada. Como con otros jóvenes de la cantera, incluirían una cláusula de recompra si se da la transferencia.
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¿Volverá el VfB Stuttgart a intentar ficharlo? Al parecer, el Real Madrid quiere vender al delantero
Garcia no es titular en el Real Madrid por la fuerte competencia en la delantera, pero juega con regularidad y tiene mercado, incluida la Bundesliga.
El pasado invierno, el jugador de 22 años fue el candidato preferido del VfB Stuttgart, que ya mantuvo conversaciones con el club suabo. Aunque no se cerró el acuerdo, el interés del VfB persiste. Recientemente también se ha relacionado al Eintracht de Fráncfort con García.
Además, el Stuttgart ya disfruta de un talento madridista: Chema Andrés, quien llegó el pasado verano y brilló en la primera parte de la temporada. Ahora, el centrocampista de 20 años alterna la titularidad con la función de revulsivo, mientras el Real Madrid mantiene una opción de recompra.
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¿Fichaje por la Bundesliga? Gonzalo García renovó con el Real Madrid en agosto.
Una venta de García sorprende, pues el Real Madrid le renovó en agosto hasta 2030. Sin embargo, el club ya planea cederle la plaza a Endrick a medio y largo plazo.
El Madrid pagó en 2024 47,5 millones de euros al Palmeiras por el joven de 19 años, pero, ante la falta de minutos, lo cedió en enero al Olympique de Lyon hasta final de temporada. Con los franceses está brillando: en 16 partidos ha marcado seis goles y dado seis asistencias.
Gonzalo García fue la revelación del Real Madrid en el Mundial de Clubes
García, formado en la cantera del Real Madrid, destacó la temporada pasada en el filial con 25 goles en 36 partidos de Tercera División y se ganó un lugar en el primer equipo. En el Mundial de Clubes del pasado verano, el internacional sub-21 español aprovechó la baja por lesión de Kylian Mbappé, brilló en el once y firmó cuatro goles y una asistencia, incluido el 1-0 ante la Juventus en octavos.
Esta temporada ha entrado ocasionalmente en el once del Real Madrid; de sus 33 partidos, la mayoría han sido como suplente. Destaca su hat-trick en la victoria 5-1 contra el Betis en enero. En total, lleva seis goles en la campaña 2025/26.
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Gonzalo García: sus estadísticas esta temporada
Intervenciones 33 Goles 6 Asistencias 2