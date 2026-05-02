Getty Images Sport
Traducido por
«Vivir en el campo de entrenamiento»: James Maddison atribuye todo el mérito a Roberto De Zerbi por la permanencia del Tottenham en la Premier League
De Zerbi, el salvador en el N17
El centrocampista del Tottenham, Maddison, elogió al «apasionado» entrenador De Zerbi tras ayudar al club a evitar el «desastre» en la última jornada de la Premier League. Tras una temporada complicada, los Spurs vivieron una última jornada dramática. Mientras el West Ham, rival por la permanencia, vencía 3-0 al Leeds, el gol de Joao Palhinha en el 43′ dio la victoria al Tottenham ante el Everton y le mantuvo en la máxima categoría.
De Zerbi llegó a finales de marzo, cuando el equipo llevaba sin ganar en 2026 y había caído a los tres últimos puestos. Las lesiones de Cristian Romero y Xavi Simons complicaron aún más las cosas, pero su optimismo contagió a la afición y evitó el primer descenso en 49 años.
- Getty Images Sport
Maddison elogia al entrenador, que se entrega por completo
Tras romper una racha de 15 partidos sin ganar en la liga contra el Wolverhampton, la última hazaña de De Zerbi el domingo fue llevar al Tottenham a su primera victoria en casa en la Premier League desde el 6 de diciembre, ante un público eufórico en N17. Maddison, que se ha perdido gran parte de la temporada por una grave lesión de rodilla, elogió la influencia del exentrenador del Brighton.
Maddison, sobre su influencia: «Estoy muy contento por el entrenador, que llegó y enderezó el rumbo; si soy sincero, sin él la situación podría haber sido desastrosa. Es muy apasionado. Ha estado viviendo en el campo de entrenamiento con los chicos, con su equipo. Está allí a las 9 de la noche con todo su cuerpo técnico. Tienen el tablero táctico montado; son seis; simplemente están hablando; son las 9 de la noche y ya hemos tenido cuatro o cinco reuniones sobre cada partido. Está obsesionado con el fútbol y es un apasionado».
Autenticidad y sangre por encima del agua
Maddison destacó que la conexión de De Zerbi con el club se percibió como auténtica desde el primer día. Cree que, sin este fichaje, la situación podría haber sido mucho peor, pues el equipo rozó el descenso durante la campaña 2025-26.
«Cuando sientes la autenticidad de alguien que ama al Tottenham —como yo, que lo adoro y quiero que triunfe— y ves al timonel siendo sincero, te das cuenta de que lo piensa de verdad. Por eso repite: “Llevo sangre en las venas, no agua”. Sin su llegada, habríamos sufrido un desastre, pero su labor entre bastidores y en el campo de entrenamiento merece gran parte del crédito», concluyó Maddison.
- Getty Images Sport
Gallagher nota el efecto De Zerbi
Conor Gallagher compartió esos sentimientos y elogió a De Zerbi, quien le mostró al fichaje más caro de la historia del club unos vídeos de YouTube para reforzar su confianza. El exjugador del Chelsea admitió que el cambio de entrenador era justo lo que él y la plantilla necesitaban para cambiar la racha.
«Cambió por completo el inicio de mi carrera en el Tottenham», reflexionó Gallagher. «Desde el primer o segundo día se ganó a todos; todos confiaron en él al instante. Fue como: "Gracias a Dios que ha llegado enseguida". No tengo palabras para elogiar lo suficiente lo que ha hecho por el club, por el equipo y por mí personalmente. Estoy deseando trabajar aún más con él».