Miedema explicó su ausencia en la celebración del título del City: se quedó con su familia tras la hospitalización crítica de su madre.

La delantera explicó en redes que su madre sufrió graves complicaciones por la quimioterapia contra el cáncer y lleva semanas en cuidados intensivos. El City se proclamó campeón el miércoles tras el empate 1-1 del Arsenal ante el Brighton, pero Miedema ya había dejado Manchester a principios de abril para estar con su familia.