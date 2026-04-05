Virgil van Dijk sugiere que los jugadores del Liverpool «se rindieron» durante la goleada por 4-0 a manos del Manchester City

El ambiente en torno al club se ha vuelto cada vez más tóxico a medida que las estadísticas de esta temporada siguen empeorando. La goleada por 4-0 en el Etihad supuso otro punto bajo en la que se ha convertido en la peor campaña del club en cuanto a derrotas desde la temporada 2014-15. Muchos de los 8.000 aficionados que se desplazaron no se quedaron hasta el final, lo que llevó a Arne Slot a aplaudir a una grada visitante casi vacía al final del partido.

Van Dijk pidió disculpas a la afición, reconociendo que los jugadores no habían estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. «Los aficionados estaban allí para apoyarnos y solo puedo pedirles disculpas por lo que hemos mostrado. Nos hemos fallado a nosotros mismos y al entrenador, pero hoy hemos fallado a nuestra afición. Hasta el penalti, quizá no, pero la forma en que hemos jugado, especialmente en la segunda parte, debe doler a todo el mundo. A mí, sin duda, me duele», añadió.