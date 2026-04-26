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Virgil van Dijk no teme a Alexander Isak, autor de cuatro goles, y el Liverpool confía en que el delantero de 125 millones de libras justifique su precio récord
«El principal desencadenante» para Isak
Van Dijk ha mostrado todo su apoyo a Isak, insistiendo en que la calidad del delantero sigue siendo indiscutible a pesar de una difícil temporada de debut en Merseyside, en la que solo ha marcado cuatro goles en todas las competiciones.
Isak abrió el marcador en la victoria del sábado ante el Crystal Palace, un hito para un jugador lastrado por su elevado precio y por las lesiones.
«Para Alex es importante marcar goles como delantero y fue un gran gol», dijo Van Dijk. «Por lo que he visto, todos sabemos lo excepcional que es. Necesita jugar, ganar confianza y, sobre todo, anotar».
No estoy preocupado por él en absoluto; queremos más goles de su parte y eso es lo que puede aportar. Solo debe seguir adelante, trabajar, mantenerse en forma y seguir siendo importante para el club, porque ya lo es y lo seguirá siendo».
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Superar una pesadilla en la temporada de debut
El delantero de 26 años ha sufrido desde que en agosto fichó por 125 millones de libras, un récord en el fútbol británico, procedente del Newcastle United. Su etapa en Anfield se ha visto empañada por las lesiones, entre las que se incluye una operación por una fractura de peroné.
Van Dijk reconoció las dificultades a las que se ha enfrentado el sueco y afirmó: «Decir que ha tenido un año duro es quedarse muy corto. Probablemente él pueda explicarlo mejor, pero las lesiones que ha sufrido y el momento en que se han producido han sido muy desafortunados. Ahora está en forma y todos sabemos lo que puede aportar. Le toca demostrarlo; ojalá sea después del Mundial, porque ahí jugamos uno contra otro, ¡así que podría tomarse un poco de calma!».
Construir en torno a Isak y Wirtz
La victoria ante el Palace marcó el primer partido en el que Isak y Florian Wirtz, otro fichaje estrella, anotaron juntos. El dúo costó más de 240 millones de libras, y Van Dijk cree que, una vez se adapten al nivel de Anfield, serán la base del éxito futuro del club.
«Ese fue siempre el plan», explicó el defensa holandés. «Los fichamos para que marquen la diferencia; la temporada ha sido complicada, pero su calidad ya se nota».
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El Liverpool busca un puesto europeo
Tras vencer al Crystal Palace, el Liverpool subió al cuarto puesto de la Premier League con 58 puntos, solo por detrás del Manchester United, tercero, por diferencia de goles.
El conjunto de Arne Slott visitará al United el domingo en un duelo que podría afianzar su puesto y casi garantizarles un billete para la próxima Liga de Campeones.