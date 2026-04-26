Virgil van Dijk no teme a Alexander Isak, autor de cuatro goles, y el Liverpool confía en que el delantero de 125 millones de libras justifique su precio récord

Van Dijk ha mostrado todo su apoyo a Isak, insistiendo en que la calidad del delantero sigue siendo indiscutible a pesar de una difícil temporada de debut en Merseyside, en la que solo ha marcado cuatro goles en todas las competiciones.

Isak abrió el marcador en la victoria del sábado ante el Crystal Palace, un hito para un jugador lastrado por su elevado precio y por las lesiones.

«Para Alex es importante marcar goles como delantero y fue un gran gol», dijo Van Dijk. «Por lo que he visto, todos sabemos lo excepcional que es. Necesita jugar, ganar confianza y, sobre todo, anotar».

No estoy preocupado por él en absoluto; queremos más goles de su parte y eso es lo que puede aportar. Solo debe seguir adelante, trabajar, mantenerse en forma y seguir siendo importante para el club, porque ya lo es y lo seguirá siendo».