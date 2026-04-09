Virgil van Dijk destaca «lo único positivo» tras la derrota del Liverpool ante el PSG en los cuartos de final de la Liga de Campeones

El marcador podría haber sido mucho peor de no ser por Giorgi Mamardashvili. El guardameta georgiano, que sustituyó al lesionado Alisson Becker, realizó varias paradas decisivas que mantuvieron la eliminatoria viva. Van Dijk destacó la importancia de la actuación de su portero, con la esperanza de que sirva de base para remontar la eliminatoria.

«Ojalá resulte decisiva», añadió el defensa. «El año pasado jugamos aquí un partido que debimos perder, pero ganamos; Ali (Alisson) hizo el mejor partido de su carrera. No rematamos en Anfield. Ahora perdemos 2-0 y la semana que viene necesitamos un partido especial. Antes tenemos otro partido importante, así que centrémonos en ese».