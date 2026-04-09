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Virgil van Dijk Liverpool 1:1Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Virgil van Dijk destaca «lo único positivo» tras la derrota del Liverpool ante el PSG en los cuartos de final de la Liga de Campeones

V. van Dijk
Liverpool
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, reconoció la decepción tras perder 2-0 contra el París Saint-Germain. Los Reds ahora tienen una dura tarea en los cuartos de la Liga de Campeones, después de los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia en la ida.

  • Una noche difícil en París

    El Liverpool sufrió en París: la apuesta táctica de Arne Slot no bastó para frenar al dominante PSG. Los Reds pasaron la noche defendiendo sin encontrar su ritmo ni aprovechar los pocos contraataques. El empate lo rompió finalmente Desire Doué, y Khvicha Kvaratskhelia sentenció poco después. A pesar de su esfuerzo defensivo, el equipo de la Premier League cayó 2-0.

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    La sincera valoración del capitán

    Tras el partido, Van Dijk reconoció a TNT Sports que el encuentro fue duro y muy igualado. Defendimos con muchos jugadores cerca del área, pero desgraciadamente el primer gol fue un rebote. En los contraataques pudimos hacer más. No estoy contento con la derrota; lo bueno es que la semana que viene tenemos otro partido. Ahora debemos recuperarnos rápido, porque el Fulham ya nos espera».

  • En busca de una actuación especial

    El marcador podría haber sido mucho peor de no ser por Giorgi Mamardashvili. El guardameta georgiano, que sustituyó al lesionado Alisson Becker, realizó varias paradas decisivas que mantuvieron la eliminatoria viva. Van Dijk destacó la importancia de la actuación de su portero, con la esperanza de que sirva de base para remontar la eliminatoria.

    «Ojalá resulte decisiva», añadió el defensa. «El año pasado jugamos aquí un partido que debimos perder, pero ganamos; Ali (Alisson) hizo el mejor partido de su carrera. No rematamos en Anfield. Ahora perdemos 2-0 y la semana que viene necesitamos un partido especial. Antes tenemos otro partido importante, así que centrémonos en ese».

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    ¿Y ahora qué?

    Antes de pensar en la vuelta, el Liverpool debe centrarse en la Premier League. Los Reds son quintos con 49 puntos en 31 partidos, a cinco del Aston Villa y a uno del Manchester United. El equipo de Slot recibe el sábado al Fulham en Anfield, antes de enfrentar al PSG la semana que viene.

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