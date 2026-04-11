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Virgil van Dijk anima a sus compañeros del Liverpool a darlo todo para alcanzar la Liga de Campeones y asegura a la afición que «todos estamos sufriendo» por la mala racha
El capitán califica la reciente derrota de inaceptable
Van Dijk ha reconocido los problemas del Liverpool tras la goleada sufrida ante el Manchester City. Los Reds suman tres derrotas consecutivas fuera de casa y la campaña está en juego a pocas semanas del final. Ahora preparan su regreso a Anfield para recibir al Fulham en la Premier League.
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Van Dijk exige mayores estándares
Tras la derrota ante el Manchester City y el exigente calendario posterior, Van Dijk admitió las dificultades del equipo e insistió en la necesidad de mejorar el rendimiento.
«Ha sido una temporada difícil para todos, y los últimos días han sido especialmente duros», escribió el defensa en sus notas del programa previo al partido. «Perder como lo hicimos ante el Manchester City fue malo, inaceptable, y de ahí pasar a otro partido durísimo contra uno de los mejores equipos de Europa, el París Saint-Germain, siempre iba a ser un gran reto. Y así ha sido».
«Si queremos revertir la situación, necesitamos un partido especial, pero con vuestro apoyo en Anfield debemos creer. Restan siete jornadas de Premier y conocemos lo que hay en juego: la clasificación para la Champions. Debemos concentrarnos, mantenernos unidos y darlo todo; solo así lograremos nuestro objetivo».
Es necesario volver a lo básico
Van Dijk cree que el Liverpool debe recuperar las cualidades fundamentales que antes marcaron su éxito bajo la dirección de Jürgen Klopp y en la primera temporada de Slot, cuando conquistaron la Premier League. Para el capitán, un compromiso colectivo con la intensidad y el trabajo en equipo es esencial para cambiar la racha.
«Todo empieza, como siempre digo, por lo básico: trabajo duro, intensidad, unión, ganas de correr y luchar por todo», añadió. «Tenemos que salir hoy con la mentalidad adecuada, jugar como un equipo y estar preparados para darlo todo desde el primer segundo para conseguir el resultado que necesitamos».
«Eso es lo que vosotros esperáis y también lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Sabemos que es un momento difícil para el club; todos estamos frustrados y buscando respuestas. Debemos superarlo y darle la vuelta en el campo. No hay excusas: unidos y al máximo».
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¿Y ahora qué?
El Liverpool se centra en el crucial partido liguero contra el Fulham en Anfield, clave para mantener vivas sus opciones de Liga de Campeones. Con solo siete jornadas por delante, cada punto es vital para acabar entre los cuatro primeros. Después, el equipo de Slot preparará la vuelta de los cuartos de final contra el PSG.