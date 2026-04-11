Tras la derrota ante el Manchester City y el exigente calendario posterior, Van Dijk admitió las dificultades del equipo e insistió en la necesidad de mejorar el rendimiento.

«Ha sido una temporada difícil para todos, y los últimos días han sido especialmente duros», escribió el defensa en sus notas del programa previo al partido. «Perder como lo hicimos ante el Manchester City fue malo, inaceptable, y de ahí pasar a otro partido durísimo contra uno de los mejores equipos de Europa, el París Saint-Germain, siempre iba a ser un gran reto. Y así ha sido».

«Si queremos revertir la situación, necesitamos un partido especial, pero con vuestro apoyo en Anfield debemos creer. Restan siete jornadas de Premier y conocemos lo que hay en juego: la clasificación para la Champions. Debemos concentrarnos, mantenernos unidos y darlo todo; solo así lograremos nuestro objetivo».