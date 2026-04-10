Virgil van Dijk admite que la temporada del Liverpool ha sido «inaceptable», pero se niega a perder la esperanza de remontar en la Liga de Campeones contra el PSG

En aquella ocasión, el Liverpool remontó un 3-0 en contra para vencer al Barcelona por 4-0 y acabó alzando el trofeo de la Liga de Campeones. Van Dijk cree que podría repetirse un escenario similar, aunque las expectativas fuera del club sigan siendo bajas. Comparó el reto actual con aquella victoria inolvidable, cuando el equipo de Jürgen Klopp desafió todos los pronósticos para llegar a la final de la Liga de Campeones.

«Entonces nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa, con uno de los mejores jugadores de la historia, y nosotros teníamos lesionados», recordó el defensa holandés, según cita The Guardian. «Ahora jugamos contra el mejor equipo de Europa, los actuales campeones, así que la situación es parecida: sobre el papel, nadie nos da oportunidad.

«Todo empieza por la confianza en uno mismo, por la que nos transmite el entrenador, el plan de juego adecuado y la intensidad desde el primer hasta el último segundo. Debemos mostrar deseo y lucha; eso es lo mínimo que debe hacer un jugador del Liverpool».