Virgil van Dijk admite que la marcha de Alisson sería un «duro golpe» para el Liverpool, ante los crecientes rumores de su fichaje por la Serie A

Los rumores sobre la posible marcha de Alisson preocupan a la afición del Liverpool, que ya se despide de Mohamed Salah y Andy Robertson al final de la temporada.

Aunque Van Dijk quiere que el portero se quede, el holandés mantiene la calma. «Escucha, siempre llegará el día en que te irás, yo incluido», dijo Van Dijk a ESPN. «Si eso ocurre, y ni él ni yo lo sabemos, el club se adaptará».