Vinicius Junior se pronuncia con firmeza sobre su futuro en el Real Madrid

Al hablar sobre su futuro en el club, Vinicius también se refirió a su trabajo actual con el exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que ahora dirige la selección brasileña. El delantero destacó el carácter colaborativo del estilo de entrenamiento del italiano, que se basa en un diálogo fluido entre el cuerpo técnico y los jugadores.

«El entrenador siempre habla con los jugadores. Nos pregunta en qué posición queremos jugar, cómo preferimos defender, pero la decisión final es suya. Esta conversación es importante para nosotros porque siempre aprendemos de él», explicó Vinicius. «Esperamos que sus ideas se asimilen lo antes posible y se pongan en práctica sobre el terreno de juego».

Añadió, en referencia a las críticas previas sobre su rendimiento con Brasil: «No presto mucha atención a lo que dice la gente. Conozco mi trabajo y mi dedicación al Mundial; es donde todos los jugadores quieren estar. En cuanto a mi estado de forma actual, siempre intento dar lo mejor de mí, marcando goles y dando asistencias. Ahora mismo estoy en mi mejor momento. Todo lo que hago en el Real Madrid, espero poder hacerlo también aquí con la selección».