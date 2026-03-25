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Vinicius Junior se pronuncia con firmeza sobre su futuro en el Real Madrid
Vinicius se compromete a quedarse en el Madrid a largo plazo
La superestrella brasileña ha decidido acallar los rumores sobre su futuro en el club. El jugador, de 25 años, se acerca a un momento crucial en su carrera, ya que su actual contrato en el Bernabéu expira en 2027. Esto significa que este verano entrará en los últimos 12 meses de su contrato, una situación que suele despertar el interés de los clubes de élite europeos.
Sin embargo, Vinicius ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades. En declaraciones realizadas mientras se encontraba concentrado con la selección brasileña, el extremo expresó su deseo de permanecer en la capital española en un futuro próximo. «Solo pienso en el Real Madrid y en quedarme allí mucho tiempo», afirmó Vinicius, según Marca. Sus comentarios suponen un gran impulso para el club, que busca asegurarse la continuidad de su emblemático delantero más allá de su contrato actual.
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Los cambios en la dirección dan lugar a un giro positivo
El camino hacia una posible renovación no ha sido del todo fácil, ya que las negociaciones se habían estancado anteriormente. A principios de esta temporada, aumentaron las tensiones bajo el liderazgo del exentrenador Xabi Alonso, lo que parecía complicar la relación del jugador con el club. Sin embargo, el nombramiento de Álvaro Arbeloa parece haber revitalizado el ambiente dentro de la plantilla y mejorado las perspectivas para las negociaciones del contrato de Vinicius. Con Arbeloa ahora al mando, el rendimiento del brasileño ha mejorado notablemente y, según se informa, la posibilidad de una renovación de contrato vuelve a ser una prioridad para la directiva del Madrid.
Se reencuentra con Ancelotti en la escena internacional
Al hablar sobre su futuro en el club, Vinicius también se refirió a su trabajo actual con el exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que ahora dirige la selección brasileña. El delantero destacó el carácter colaborativo del estilo de entrenamiento del italiano, que se basa en un diálogo fluido entre el cuerpo técnico y los jugadores.
«El entrenador siempre habla con los jugadores. Nos pregunta en qué posición queremos jugar, cómo preferimos defender, pero la decisión final es suya. Esta conversación es importante para nosotros porque siempre aprendemos de él», explicó Vinicius. «Esperamos que sus ideas se asimilen lo antes posible y se pongan en práctica sobre el terreno de juego».
Añadió, en referencia a las críticas previas sobre su rendimiento con Brasil: «No presto mucha atención a lo que dice la gente. Conozco mi trabajo y mi dedicación al Mundial; es donde todos los jugadores quieren estar. En cuanto a mi estado de forma actual, siempre intento dar lo mejor de mí, marcando goles y dando asistencias. Ahora mismo estoy en mi mejor momento. Todo lo que hago en el Real Madrid, espero poder hacerlo también aquí con la selección».
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Listo para el reto del francés
Brasil se está preparando actualmente para un partido amistoso de alto nivel contra Francia, en el que Vinicius se enfrentará a sus compañeros de club Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni. La estrella del Real Madrid espera con ilusión el encuentro y señala: «Este partido será muy importante para nosotros. Son un gran equipo, al igual que mis compañeros del Real Madrid. Será un partido muy abierto. Será una buena prueba para nosotros».