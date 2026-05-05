Vinicius Junior, del Real Madrid, habría llamado «idiota» a un rival del Espanyol y le habría dicho «vas a volver a Segunda División»

La cómoda victoria del Real Madrid sobre el Espanyol quedó eclipsada por un enfrentamiento entre Vinicius y el defensa El Hilali. Desde el principio se notó la tensión: el brasileño se frustraba por el juego físico del central, sobre todo en las jugadas a balón parado, con fuertes forcejeos. Las cámaras de Movistar Plus+ Deportes captaron cómo se intercambiaban palabras durante el partido.

La tensión creció con el paso de los minutos. El árbitro expulsó primero a El Hilali por una entrada sobre Vinicius, pero, tras revisar el VAR, cambió la decisión a amarilla, lo que enfureció al plantel madridista.