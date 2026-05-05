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FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya

Traducido por

Vinicius Junior, del Real Madrid, habría llamado «idiota» a un rival del Espanyol y le habría dicho «vas a volver a Segunda División»

Vinicius Junior
Real Madrid
O. El Hilali
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, discutió airadamente con el defensa del Espanyol Omar El Hilali durante la victoria blanca por 2-0 en el RCDE Stadium. Un vídeo muestra al extremo brasileño llamando «idiota» a su rival.

  • Enfrentamiento acalorado entre Vinicius y El Hilali

    La cómoda victoria del Real Madrid sobre el Espanyol quedó eclipsada por un enfrentamiento entre Vinicius y el defensa El Hilali. Desde el principio se notó la tensión: el brasileño se frustraba por el juego físico del central, sobre todo en las jugadas a balón parado, con fuertes forcejeos. Las cámaras de Movistar Plus+ Deportes captaron cómo se intercambiaban palabras durante el partido.

    La tensión creció con el paso de los minutos. El árbitro expulsó primero a El Hilali por una entrada sobre Vinicius, pero, tras revisar el VAR, cambió la decisión a amarilla, lo que enfureció al plantel madridista.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinicius se burla repetidamente del defensa del Espanyol

    Durante el altercado, Vinicius se enfrentó al defensa del Espanyol. «Deja de decir tonterías y luego pídeme que intercambiemos camisetas... Eres estúpido, quieres pelear... No voy a intercambiar la camiseta contigo», habría dicho el delantero del Real Madrid, según *Marca*. Luego, al intensificarse la discusión, gritó: «Idiota. Eres un idiota».

    El Hilali respondió con la misma palabra. Más tarde, Vinicius habló con Carlos Romero y añadió: «Es un estúpido, tío. Quiere hacer el tonto para la tele».



  • Las burlas sobre el descenso agravan el ambiente hostil

    La grada del RCDE Stadium se caldeó cuando la afición local coreó «¡Vinicius, pelota de playa!», burlándose de sus aspiraciones al Balón de Oro.

    El brasileño replicó con un dardo sobre la situación liguera del Espanyol y, según testigos, le dijo a El Hilali: «Vas a volver a Segunda División, tío». La discusión siguió: Vinicius añadió «Eres terrible» y el jugador local respondió «Y tú eres una puta».

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Vinicius responde a las críticas con una actuación decisiva

    Pese a la guerra de palabras, Vinicius respondió con fútbol: marcó dos goles que dieron la victoria al Madrid de Álvaro Arbeloa. Aún se desconoce si él o El Hilali serán sancionados por La Liga.

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