AFP
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Vinicius Junior, del Real Madrid, habría llamado «idiota» a un rival del Espanyol y le habría dicho «vas a volver a Segunda División»
Enfrentamiento acalorado entre Vinicius y El Hilali
La cómoda victoria del Real Madrid sobre el Espanyol quedó eclipsada por un enfrentamiento entre Vinicius y el defensa El Hilali. Desde el principio se notó la tensión: el brasileño se frustraba por el juego físico del central, sobre todo en las jugadas a balón parado, con fuertes forcejeos. Las cámaras de Movistar Plus+ Deportes captaron cómo se intercambiaban palabras durante el partido.
La tensión creció con el paso de los minutos. El árbitro expulsó primero a El Hilali por una entrada sobre Vinicius, pero, tras revisar el VAR, cambió la decisión a amarilla, lo que enfureció al plantel madridista.
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Vinicius se burla repetidamente del defensa del Espanyol
Durante el altercado, Vinicius se enfrentó al defensa del Espanyol. «Deja de decir tonterías y luego pídeme que intercambiemos camisetas... Eres estúpido, quieres pelear... No voy a intercambiar la camiseta contigo», habría dicho el delantero del Real Madrid, según *Marca*. Luego, al intensificarse la discusión, gritó: «Idiota. Eres un idiota».
El Hilali respondió con la misma palabra. Más tarde, Vinicius habló con Carlos Romero y añadió: «Es un estúpido, tío. Quiere hacer el tonto para la tele».
Las burlas sobre el descenso agravan el ambiente hostil
La grada del RCDE Stadium se caldeó cuando la afición local coreó «¡Vinicius, pelota de playa!», burlándose de sus aspiraciones al Balón de Oro.
El brasileño replicó con un dardo sobre la situación liguera del Espanyol y, según testigos, le dijo a El Hilali: «Vas a volver a Segunda División, tío». La discusión siguió: Vinicius añadió «Eres terrible» y el jugador local respondió «Y tú eres una puta».
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Vinicius responde a las críticas con una actuación decisiva
Pese a la guerra de palabras, Vinicius respondió con fútbol: marcó dos goles que dieron la victoria al Madrid de Álvaro Arbeloa. Aún se desconoce si él o El Hilali serán sancionados por La Liga.