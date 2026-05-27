Vinicius Junior confía en que el «legendario» Kylian Mbappé «deje huella» en el Real Madrid y aclara los rumores sobre su relación

Aunque se ha insinuado que Mbappé y Vinicius han tenido roces desde que el primero fichó por el Real Madrid en 2024, el brasileño ofrece otra versión de su relación.

«Mbappé es una buena persona; siempre me defiende en las entrevistas, incluso tras el partido contra el Benfica por el incidente racista. Es un jugador legendario que dejará huella en el Real Madrid», declaró Vinicius a CazeTV.