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Vinicius Junior confía en que el «legendario» Kylian Mbappé «deje huella» en el Real Madrid y aclara los rumores sobre su relación
Hablando de la amistad con Mbappé
Aunque se ha insinuado que Mbappé y Vinicius han tenido roces desde que el primero fichó por el Real Madrid en 2024, el brasileño ofrece otra versión de su relación.
«Mbappé es una buena persona; siempre me defiende en las entrevistas, incluso tras el partido contra el Benfica por el incidente racista. Es un jugador legendario que dejará huella en el Real Madrid», declaró Vinicius a CazeTV.
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Criar vínculos más allá del campo
La relación entre los dos delanteros estrella va más allá de los entrenamientos en Valdebebas. Vinicius asegura que su círculo de amigos en el club crece. Esta compenetración fuera del campo, opina, se ha malinterpretado tanto entre el público como en los medios.
«Siempre que podemos, estamos juntos, incluso fuera del campo, haciendo cosas de amigos. Siempre he tenido una buena relación con él. Solía enviarle muchos mensajes pidiéndole que viniera a jugar con nosotros. No hemos podido jugar como queremos ni ganar los títulos que la afición desea, pero creo que muy pronto podremos darle la vuelta a esta situación», explicó Vinicius.
Acusaciones contra los «malos» del equipo
La relación entre Vinicius y Mbappé se ha visto empañada por rumores desagradables. Se informó que ambos vivían una lucha de poder que hacía que el francés se sintiera aislado y presionado en el vestuario. Su entorno creía que Vinicius lo pintaba como el «chico malo» del equipo, pero las recientes declaraciones del brasileño aseguran que todo va bien.
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Las impresionantes estadísticas de Mbappé en España
En dos temporadas con el Madrid, Mbappé ha jugado 65 partidos de Liga y marcado 56 goles, cifras que reflejan su gran impacto y un promedio goleador que pocos igualan. Por segundo año consecutivo, el francés acaba la Liga como máximo goleador: 25 tantos en 31 partidos, por encima de Vedat Muriqi (23) y Ante Budimir (17), y se lleva de nuevo el Pichichi.