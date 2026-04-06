Vinicius Junior admite que «no conectó» con Xabi Alonso en el Real Madrid y defiende su compenetración con Kylian Mbappé

Vinicius compareció en la sala de prensa antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Bayern de Múnich y lanzó un mensaje contundente sobre su etapa con Alonso. El delantero de 25 años reflexionó sobre sus 33 partidos con el exentrenador, en los que sumó siete goles y 11 asistencias a pesar de una notable falta de compenetración profesional.

Al referirse a las fricciones y a su crecimiento bajo las órdenes del sustituto de Alonso, Álvaro Arbeloa, Vinicius dijo: «Mi etapa con Xabi fue una experiencia de aprendizaje; he mejorado como persona. No conseguía conectar con él, pero tengo una gran conexión con Arbeloa, y me ha dado mucha confianza, igual que hizo [Carlo] Ancelotti».

Las sustituciones de Alonso solían provocar reacciones tensas por parte del brasileño, quien a menudo mostraba su frustración, especialmente en la victoria del Real ante el Real Madrid en el Clásico de octubre. Añadió: «No fue un momento agradable, y pedí disculpas a todo el mundo. Me gusta jugar todos los partidos y no llegué a jugar ninguno. Más tarde, con la cabeza fría, te das cuenta de que cometiste un error. Soy joven y cada día es una nueva experiencia en la que puedes mejorar».