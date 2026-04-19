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Vinicius Jr. recibe una valoración sincera que lo sitúa «muy lejos de Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo», y se le dice que «le falta algo»
Miranda evidencia la distancia que le separa del trío de élite.
Aunque el extremo ha sido clave en los últimos éxitos del Madrid, Miranda asegura que aún hay una gran diferencia entre el actual ‘7’ y los iconos que dominaron el fútbol más de una década. En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Mario Suárez, dejó claro que el jugador de 24 años aún no alcanza el nivel de sus ídolos: «Para mí, Vinicius tiene mucha calidad, pero aún está lejos de Neymar, Messi y Cristiano», afirmó, recordando que la habilidad técnica no basta para igualar el legado de ese legendario trío.
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El ingrediente que le falta a la estrella del Madrid
Miranda afirmó que Vinicius encaja en el modelo moderno, pero le falta algo de carisma para conectar con la gente, a diferencia de Neymar o Messi. «El fútbol actual se centra en lo físico, y Vinicius lo tiene, pero le falta algo de carisma para conectar con la gente como Messi o Neymar», añadió.
Cómo lidiar con las distracciones en el campo
La charla abordó el escrutinio sobre Vinicius en La Liga, sobre todo por su conducta y el ambiente hostil que afronta. Miranda, quien jugó varios años en el Atlético, compartió su experiencia: «En España y en Europa nunca sufrí racismo, porque solo pensaba en jugar al fútbol. Lo que la gente me decía era solo una distracción para desviar la atención del partido», añadió Miranda.
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La concentración sigue siendo la clave del éxito
Vinicius suele protagonizar polémicas con aficionados y árbitros, algo que, según algunos críticos, limita su potencial. Miranda advirtió que dejar que las distracciones externas afecten a un jugador puede mermar su calidad y concentración en momentos clave. «Cuando vas a jugar un partido, si dejas que los aficionados te distraigan del juego, eso cambia un poco tu forma de jugar y te resta un poco de concentración», afirmó.