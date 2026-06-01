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Vinicius Jr. explicó qué se necesita para que se apruebe su traspaso al Real Madrid, en medio de rumores por el retraso en su renovación
Pérez deja la puerta abierta a una posible salida
En una entrevista con El País, Florentino Pérez dejó claro que el Real Madrid no pondrá trabas a Vinicius Jr. si decide marcharse. Las negociaciones de su renovación avanzan lentas, lo que añade incertidumbre sobre el futuro del jugador, clave en los últimos éxitos del club.
Al respecto, Pérez declaró: «Hay tiempo para renovar. Me encantaría que se quedara para siempre; está muy identificado con el club. Solo no gusta a quienes no son madridistas. Si prefiere marcharse, será libre de hacerlo. No voy a obligarle a nada. El dinero no será el factor más importante; nunca lo ha sido».
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El enfrentamiento contractual en el Bernabéu
El presidente mantiene la calma, pero el jugador de 25 años ya aclaró que «no tiene prisa» por firmar un nuevo contrato. El internacional brasileño reconoció que hay mucho que hablar con el club, así que la pelota queda en el tejado del Real Madrid en cuanto a sus expectativas salariales y su papel en la plantilla.
Aunque aún no hay acuerdo, la relación entre el jugador y la directiva permanece cordial. El club siempre lo ha visto como un pilar, pero la llegada de otras estrellas ha modificado la jerarquía salarial y obliga a negociar con cautela.
Compatibilidad de Mbappé y tensiones internas
Pérez, más allá de las negociaciones contractuales, rechazó la idea de que Vinicius y Mbappé no puedan jugar juntos. Algunos críticos hablan de una lucha de poder y hasta de una conspiración para desacreditar al francés en el vestuario.
«Es una tontería», repitió al preguntársele. «Son los dos mejores jugadores del mundo. Vinicius nos ha dado dos Champions, y la idea de que hay que ganarla cada año es absurda; nadie ha conseguido seis en diez».
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El regreso de Mourinho añade una nueva capa de complejidad
El posible regreso de José Mourinho al Bernabéu podría complicar aún más el clima del vestuario. La relación entre ambos es tensa desde que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni presuntamente insultó de forma racista al brasileño. Mientras las secuelas del incidente siguen frescas, los rumores apuntan a una incompatibilidad que pone en duda su convivencia en el mismo equipo.
Vinicius suele exigir el respaldo total de la directiva, sobre todo en los partidos de alta tensión. Que Mourinho le ofrezca esa estabilidad, al tiempo que gestiona una plantilla de Galácticos en competencia, decidirá si el brasileño se queda o acepta la salida que Pérez le ha ofrecido públicamente.