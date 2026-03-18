Vinicius Jr. explica que su celebración «llorosa» fue una respuesta a las burlas de la afición del Manchester City tras perder el Balón de Oro frente a Rodri. La estrella del Real Madrid derrota a los hombres de Pep Guardiola en la Liga de Campeones

La tensión entre estos dos pesos pesados europeos ha traspasado las fronteras de las estrategias tácticas para convertirse en algo profundamente personal. La interacción entre Vinicius y la afición del City pone de manifiesto cómo los resultados del Balón de Oro 2024 siguen resonando en la Liga de Campeones. Si bien la victoria de Rodri fue un motivo de orgullo para la mitad azul de Mánchester, sigue siendo una espina clavada para la directiva del Madrid, que, como es bien sabido, boicoteó el evento. La actuación certera de Vinicius —que le llevó a provocar una tarjeta roja y a marcar el gol decisivo en el global— sirvió para recordar su estatus como uno de los mejores jugadores decisivos del mundo, independientemente de los galardones individuales.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, declaró: «Es difícil cuando vas perdiendo 4-0 y juegas con 10 contra 11. Pero lo dimos todo.

Tenemos un equipo extraordinario y un grupo de jugadores extraordinario. El futuro es prometedor. Es un pequeño aprendizaje, pero debería haber sido 11 contra 11. Pero nunca se sabe. Quizás hubiéramos perdido 6-0, pero es un hecho».

Añadió: «El lunes [tras la final de la Carabao Cup] esperamos despertarnos y que sea un día soleado. No es crucial, es un partido de fútbol, vamos a intentar ganar con una buena actuación.

«Nos enfrentaremos al mejor equipo de Inglaterra hasta ahora, el mejor equipo de Europa, porque fíjate en sus resultados en la fase de grupos: quedaron primeros y solo han perdido tres o cuatro partidos en toda la temporada. Les plantaremos cara y tendremos que ver cómo nos desenvolvemos frente a ellos».

También defendió el estado de forma del equipo, añadiendo: «Dentro de una o dos semanas jugaremos contra ellos en la Premier League y es un buen espejo para ver qué tenemos que hacer para llegar a su nivel. Tengo la suficiente experiencia para saber que un partido de fútbol no es la mayor de las alegrías ni que una derrota sea el fin del mundo; solo es un partido.

«Al final, los resultados no han sido buenos, salvo contra el Newcastle, pero tengo la sensación de que somos un equipo extraordinario con muchas, muchas, muchas cosas buenas que me encantan.

«Todavía no estamos completos, nos falta concentración en ciertos momentos y en algunas áreas, tenemos que ser más precisos, pero mi sensación es que es cuestión de tiempo».