Vinicius Jr. está listo para jugar con Brasil, ya que Carlo Ancelotti confirma que el delantero del Real Madrid será titular contra Croacia

El seleccionador de Brasil, Ancelotti, ha ofrecido información tranquilizadora sobre el estado físico de dos jugadores clave, confirmando que estarán disponibles para el próximo partido tras las recientes preocupaciones por lesiones, especialmente en torno a Vinicius y al defensa del París Saint-Germain Marquinhos.

En declaraciones a los medios de comunicación sobre la disponibilidad de ambos, Ancelotti afirmó: «Ayer entrenaron por separado, pero los dos están bien y mañana jugarán».

Las dudas sobre el estado físico del delantero del Real Madrid surgieron tras el partido de la semana pasada contra Francia, pero el domingo se informó de que Vinicius había evitado una lesión grave a pesar de haberse perdido las sesiones completas de entrenamiento a principios de semana debido a fatiga muscular.