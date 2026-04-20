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Vinicius Jr. es «tan grande y tan bueno» que su salida del Real Madrid es casi imposible; Michael Owen afirma que solo dos equipos podrían ficharlo
Contrato de Vinicius Jr.: ¿Cuándo vence su contrato con el Real Madrid?
De momento, Vinicius tiene contrato en Madrid hasta 2027. Las negociaciones para renovarlo llevan meses, pero se espera un acuerdo pronto. El jugador quiere quedarse «mucho tiempo» con los blancos.
Sin embargo, sus excentricidades en la cancha le han valido críticas en Madrid y en Europa, y hasta protagonizó una discusión con Jude Bellingham durante la eliminación ante el Bayern en cuartos de la Champions.
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¿Se verá tentado el Real Madrid a escuchar ofertas por Vinicius Jr.?
Si no renueva su contrato o se ve como una mala influencia, el Real Madrid podría escuchar ofertas por Vini. Al preguntarle si esto podría ocurrir en el próximo mercado, el exdelantero blanco Owen —ahora embajador de Casino.org, plataforma que ayuda a los jugadores a encontrar marcas de casinos del Reino Unido— dijo a GOAL: «No estoy seguro. El problema es que, si tienes un gran jugador y un gran club, ¿quién puede comprarlo? Si fuera un jugador normal y un club aceptable, habría muchos pretendientes.
Hoy costaría unos doscientos millones, una cifra que solo dos equipos podrían pagar. El Barcelona no lo lograría y él nunca iría allí.
A veces un jugador es tan grande que no me lo imagino marchándose. Neymar lo hizo cuando el PSG derrochaba, pero no veo a Vinicius yendo a otro equipo.
«Personalmente, no lo veo marchándose del Madrid. Es uno de los jugadores de élite. El Madrid no suele desprenderse de jugadores jóvenes y fantásticos, así que espero que se quede».
¿Se unirá el brasileño a Ronaldo en la Liga Profesional de Arabia Saudí?
Al preguntarle si las riquezas que ofrece Arabia Saudí —donde ya juega Cristiano Ronaldo— podrían hacer cambiar esa postura, Owen añadió: «Si llegara a suceder, me estás pidiendo mi opinión y no creo que vaya a suceder.
¿Sigue el dinero saudí derramándose por todas partes? Supongo que sí. Hace uno o dos años parecía que podían fichar a cualquiera, pero ahora se ha moderado un poco.
Aun así, no lo veo. Vinicius es uno de los mejores jugadores del planeta y no creo que deje el Madrid pese a los rumores recientes».
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Vinicius Jr. quiere volver a optar al Balón de Oro.
Vinicius fue candidato al Balón de Oro en 2024, pero doce meses después quedó fuera de la pugna. Aún tiene tiempo para conseguirlo.
Ha marcado más de 20 goles en cuatro temporadas seguidas con el Real Madrid, aunque el equipo no ha logrado títulos importantes en las dos últimas campañas. Este verano tendrá una nueva oportunidad de ganar un Mundial con Brasil en Norteamérica 2026.