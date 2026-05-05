AFP
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Vincent Kompany y el Bayern de Múnich alteran los planes de hotel del PSG, forzando al vigente campeón de la Liga de Campeones a buscar una alternativa de última hora
El Bayern se instala en su hotel antes del partido de la Liga de Campeones
El partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y PSG empezó con tensión fuera del campo. Según el medio francés Football365, el club alemán impidió que sus rivales se alojaran en el hotel de Múnich elegido. El equipo de Luis Enrique tenía previsto alojarse en el Infinity Hotel, de cuatro estrellas, situado en Unterschleissheim, a unos 15 minutos del Allianz Arena. Sin embargo, el Bayern reservó el hotel en exclusiva para sí mismo de cara al partido de vuelta del miércoles.
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Kompany deja clara la postura del Bayern
La decisión obligó al PSG a cambiar sus planes de viaje a última hora, tras ganar 5-4 en la ida y buscar la final. El técnico del Bayern, Kompany, lo dejó claro: «¡Es nuestra ciudad! Nos quedaremos en el Infinity», afirmó Kompany, reafirmando que el Bayern no renunciará a su hotel habitual. El director deportivo, Christoph Freund, respaldó la decisión y se negó a ceder el «hotel de casa» del club.
El PSG pierde el hotel vinculado a sus éxitos pasados en la Liga de Campeones
La elección del hotel era simbólica para el PSG: allí se alojó durante la final de la Liga de Campeones de 2025 en Múnich, donde venció 5-0 al Inter y conquistó el título. Por eso, el club lo consideraba un amuleto de la suerte para regresar a Baviera. Al impedir que el PSG volviera a ese hotel, el Bayern le quitó un escenario ligado a su mejor noche europea.
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El PSG se reorganiza antes de la decisiva semifinal
Al no poder alojarse en el cercano Hilton por obras, el PSG buscó una alternativa en Múnich. La plantilla se alojará en el Hotel Andaz de Schwabinger Tor, desde donde se desplazará al Allianz Arena para su último entrenamiento y las ruedas de prensa. A pesar del contratiempo, el PSG sigue centrado en alcanzar otra final de la Liga de Campeones.