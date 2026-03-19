Vincent Kompany «no encuentra palabras» para describir el «increíble» gol de Harry Kane, mientras la estrella del Bayern de Múnich alcanza un hito en la Liga de Campeones por todo lo alto

El capitán de Inglaterra entró en los libros de historia el miércoles por la noche, al marcar un doblete impecable que clasificó al Bayern de Múnich para los cuartos de final. Tras abrir el marcador con un penalti característico, Kane anotó un segundo gol espectacular con el que alcanzó los 50 tantos en la máxima competición europea.

Este logro sitúa al jugador de 31 años a la altura de la leyenda del Arsenal Henry —y de la estrella del Liverpool Mohamed Salah— entre los 10 máximos goleadores de todos los tiempos de la Liga de Campeones. Fue una noche de dominio absoluto para el gigante alemán, que arrolló a su rival italiano para asegurarse una notable victoria global por 10-2.