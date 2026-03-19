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Vincent Kompany «no encuentra palabras» para describir el «increíble» gol de Harry Kane, mientras la estrella del Bayern de Múnich alcanza un hito en la Liga de Campeones por todo lo alto
Kane iguala a Henry en la goleada del Atalanta
El capitán de Inglaterra entró en los libros de historia el miércoles por la noche, al marcar un doblete impecable que clasificó al Bayern de Múnich para los cuartos de final. Tras abrir el marcador con un penalti característico, Kane anotó un segundo gol espectacular con el que alcanzó los 50 tantos en la máxima competición europea.
Este logro sitúa al jugador de 31 años a la altura de la leyenda del Arsenal Henry —y de la estrella del Liverpool Mohamed Salah— entre los 10 máximos goleadores de todos los tiempos de la Liga de Campeones. Fue una noche de dominio absoluto para el gigante alemán, que arrolló a su rival italiano para asegurarse una notable victoria global por 10-2.
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Kompany elogia a su «increíble» líder
El entrenador del Bayern quedó impresionado por la capacidad de su delantero estrella para marcar tan pronto tras volver a la alineación titular, ya que Kane había sido suplente en los dos partidos anteriores tras sufrir una lesión en la pantorrilla.
«Harry Kane es increíble. Acaba de volver de una lesión y ni siquiera puedo explicar su segundo gol», declaró Kompany, según recoge Bulinews. «El movimiento... es increíble, de talla mundial. Estamos muy contentos de tenerlo».
Mantener la mentalidad del Bayern
El implacable estilo del Bayern ha sido una de las señas de identidad de la etapa de Kompany hasta ahora, y el ex capitán del Manchester City se mostró encantado de ver cómo su equipo seguía buscando goles incluso cuando el resultado ya estaba más que decidido. Destacó que el equipo tiene la responsabilidad ante los espectadores de las gradas de mantener su alto nivel independientemente del marcador.
«Siempre estoy orgulloso de lo que hacen los chicos: rinden, marcan goles y nunca se rinden», dijo Kompany al reflexionar sobre la actuación del club. «También piensan en los aficionados y siempre quieren dar espectáculo. Ha sido un buen día para el club».
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Se avecina un fichaje estrella del Real Madrid
La recompensa por la eficacia goleadora del Bayern es un apasionante enfrentamiento en cuartos de final contra el Real Madrid. Enfrentarse al 15 veces campeón supondrá una dura prueba para Kompany, pero el entrenador insiste en que su equipo no se dejará intimidar por la historia del gigante español. Cree que el enfrentamiento entre estos dos equipos europeos será un momento decisivo de esta temporada.
«Todo es grandioso en el Real Madrid, pero también en el Bayern de Múnich. La historia de ambos clubes es enorme; será algo muy especial», añadió. «Sinceramente, con el Real Madrid, cuanto más alto es el nivel, mejor juegan. Pase lo que pase en el partido, cuando te enfrentas a un rival así, necesitas creer —como jugadores y como equipo— que puedes poner en práctica tus ideas y, en última instancia, tener éxito. Nosotros tenemos esa convicción».
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