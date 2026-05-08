Vincent Kompany no debe abandonar sus principios ofensivos tras la eliminación de la Liga de Campeones, según reflexiona la leyenda del Bayern de Múnich sobre la derrota ante el PSG

El ex capitán del Bayern, Matthäus, cree que el club debe mantener la filosofía ofensiva de Kompany pese a sus problemas defensivos.

«Con un estilo tan ofensivo, es imposible defenderlo todo», explicó Matthäus, según Sport. «Han encajado muchos goles, pero siguen teniendo éxito y están a punto de ganar el doblete. Han llegado a semifinales de la Liga de Campeones».