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Vincent Kompany insiste en que no existe un plan perfecto para derrotar al Real Madrid, mientras que el entrenador del Bayern se muestra convencido de que Harry Kane no ha «perdido el ritmo» a pesar de sus problemas con las lesiones
A la espera de la autorización médica
El Bayern ha viajado a la capital española con Kane en la convocatoria, lo que supone un gran impulso de cara al partido de ida de los cuartos de final, que se disputará el 7 de abril. Sin embargo, Kompany está a la espera de la autorización definitiva del departamento médico antes de dar a conocer su once inicial para enfrentarse al gigante de La Liga. «Si nos dan el visto bueno, adelante sin pensarlo dos veces», explicó el entrenador durante la rueda de prensa previa al partido, destacando que todo el mundo en el club entiende lo especial que es este próximo encuentro para el delantero inglés.
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Evaluar el ritmo y la forma física del delantero
A pesar de que el jugador de 31 años ha pasado las últimas semanas fuera de los terrenos de juego debido a una lesión, su entrenador descartó cualquier preocupación respecto a una posible falta de ritmo de juego. El cuerpo técnico ha supervisado de cerca su proceso de rehabilitación, asegurándose de que mantuviera su condición física. Al ofrecer una actualización detallada de la situación, Kompany declaró lo siguiente: «Para nosotros era importante que entrenara durante este tiempo en el que no ha jugado mucho. Por eso no creo que haya pérdida de ritmo. Esperaremos hasta mañana. Cuando tengamos la información definitiva, tomaremos la decisión».
Aceptar el caos frente a los especialistas europeos
Enfrentarse al Madrid en su propio feudo sigue siendo uno de los retos más difíciles del fútbol mundial. Aunque vienen de sufrir una derrota por 2-1 ante el Mallorca, lo que les deja a siete puntos del Barcelona en La Liga, el gigante español es considerado el rey de la Liga de Campeones, ya que ha conquistado la corona europea en más ocasiones que ningún otro equipo. El entrenador no se hace ilusiones sobre la dificultad de la tarea y admite que intentar neutralizar por completo al actual campeón de Europa es una misión imposible.
El Bayern, sin embargo, es también uno de los equipos europeos más en forma esta temporada. Solo ha perdido dos partidos en todas las competiciones —contra el Arsenal en la Liga de Campeones y en casa ante el Augsburgo en la Bundesliga— y ha ganado 11 y empatado dos de sus últimos 13 en todas las competiciones.
Reflexionando sobre el reto de competir en las fases finales de la competición, Kompany dijo: «A este nivel, todos los equipos son peligrosos. Sí, podemos encajar un gol, pero también podemos marcar uno. Nunca se puede tener un plan de juego contra un equipo como el Real Madrid que elimine todo peligro. Por eso la gente viene a ver estos partidos».
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Aprender de los fracasos continentales del pasado
Al reflexionar sobre las decepciones anteriores en la Liga de Campeones, incluida la dura derrota ante el Inter la temporada pasada, Kompany afirmó que el Bayern cuenta esta vez con una base mucho más sólida. El jugador de 40 años señaló que en aquella derrota concreta le faltaban nueve jugadores, lo que facilitaba explicar qué fue lo que falló. De cara al gran enfrentamiento en España, expresó su plena confianza en la plantilla que viaja actualmente. «Cuando veo qué jugadores estaban hoy en el avión, diría que estamos en una buena posición para afrontar este partido. Contamos con nuestros mejores jugadores y tenemos que creer en nosotros mismos», concluyó.