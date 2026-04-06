Vincent Kompany insiste en que no existe un plan perfecto para derrotar al Real Madrid, mientras que el entrenador del Bayern se muestra convencido de que Harry Kane no ha «perdido el ritmo» a pesar de sus problemas con las lesiones

Enfrentarse al Madrid en su propio feudo sigue siendo uno de los retos más difíciles del fútbol mundial. Aunque vienen de sufrir una derrota por 2-1 ante el Mallorca, lo que les deja a siete puntos del Barcelona en La Liga, el gigante español es considerado el rey de la Liga de Campeones, ya que ha conquistado la corona europea en más ocasiones que ningún otro equipo. El entrenador no se hace ilusiones sobre la dificultad de la tarea y admite que intentar neutralizar por completo al actual campeón de Europa es una misión imposible.

El Bayern, sin embargo, es también uno de los equipos europeos más en forma esta temporada. Solo ha perdido dos partidos en todas las competiciones —contra el Arsenal en la Liga de Campeones y en casa ante el Augsburgo en la Bundesliga— y ha ganado 11 y empatado dos de sus últimos 13 en todas las competiciones.

Reflexionando sobre el reto de competir en las fases finales de la competición, Kompany dijo: «A este nivel, todos los equipos son peligrosos. Sí, podemos encajar un gol, pero también podemos marcar uno. Nunca se puede tener un plan de juego contra un equipo como el Real Madrid que elimine todo peligro. Por eso la gente viene a ver estos partidos».