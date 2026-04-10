A pesar de cumplir años, el ex capitán del Manchester City prefiere centrarse en el próximo partido de la Bundesliga contra el St. Pauli y evitar cualquier celebración.

Al preguntarle si planeaba celebrar, respondió: «No. Si es una sorpresa, no me hago responsable». Y bromeó: «Intento evitar cualquier cosa por mi cumpleaños; ahora estamos en modo prioritario. Por supuesto, lo estoy disfrutando y me siento joven, y eso es agradable en este momento, pero ya hay suficientes emociones que vivir esta semana».

Aun así, reconoció que tal vez se conceda un pequeño capricho tras el entrenamiento. «Quizá una copa de vino tinto esta noche, pero primero tenemos mucho trabajo por delante», concluyó el técnico.