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Vincent Kompany explica por qué no quiere celebrar su 40.º cumpleaños, mientras las estrellas del Bayern de Múnich le dedican una serenata al entrenador
Sin tiempo para celebraciones: el Bayern está en «modo prioritario».
A pesar de cumplir años, el ex capitán del Manchester City prefiere centrarse en el próximo partido de la Bundesliga contra el St. Pauli y evitar cualquier celebración.
Al preguntarle si planeaba celebrar, respondió: «No. Si es una sorpresa, no me hago responsable». Y bromeó: «Intento evitar cualquier cosa por mi cumpleaños; ahora estamos en modo prioritario. Por supuesto, lo estoy disfrutando y me siento joven, y eso es agradable en este momento, pero ya hay suficientes emociones que vivir esta semana».
Aun así, reconoció que tal vez se conceda un pequeño capricho tras el entrenamiento. «Quizá una copa de vino tinto esta noche, pero primero tenemos mucho trabajo por delante», concluyó el técnico.
El equipo le dedicó una serenata
El club no dejó pasar su cumpleaños sin homenaje. Tras la rueda de prensa matutina, el Bayern organizó por sorpresa un desayuno de salchichas blancas en el comedor de los jugadores. A las 11 a. m., la plantilla le cantó el «Cumpleaños feliz» entre aplausos y vítores.
Kompany, siempre profesional, agradeció al grupo y enseguida retomó la charla sobre la preparación táctica. «Estoy acostumbrado; llevo toda la vida celebrando cumpleaños en esta época de semifinales o cuartos, ya sea en Inglaterra o aquí», afirmó.
Grandes elogios por parte de la jerarquía
Este hito llega en un momento de éxito para Kompany, quien ya se ganó la confianza de la directiva del Bayern. Tras la contundente victoria sobre el Real Madrid en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, el director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, elogió al entrenador: «Vincent, todos te debemos un enorme agradecimiento. Has preparado al equipo a la perfección para el rival, el partido y este estadio».
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En busca de un récord histórico
El mejor regalo para Kompany podría llegar el sábado: un récord de la Bundesliga. Si el Bayern marca un gol ante el St. Pauli, igualará los 101 tantos en una temporada de 1971-72; con dos, lo superará. Pero Kompany rechaza los elogios individuales o colectivos.
«Lo más importante son los tres puntos. Tengo mucho respeto por el St. Pauli. Por eso siempre pienso que no hay que hablar de récords de goles. Defienden muy bien. Nuestros últimos partidos contra ellos siempre han sido muy difíciles. A veces cuesta entender por qué están tan abajo en la tabla. No hay mucha diferencia entre el St. Pauli y los equipos que están cinco o seis puestos por encima», concluyó.
Tras el duelo liguero, el Bayern pondrá la mira en la Champions: recibirá al Real Madrid en la vuelta de cuartos el 15 de abril.