Sin embargo, parece que el austriaco había tocado el balón con el abdomen y el muslo. De ser así, sería una decisión errónea que perjudicó al FCB, que habría jugado con superioridad numérica al menos 60 minutos.
Solo dos minutos después, el entrenador Vincent Kompany perdió los nervios en la banda. En un despeje, Vitinha impactó con el balón en el brazo extendido de Joao Neves dentro del área.
Pinheiro no pitó penalti, y parece que actuó dentro de las reglas. «Instrucción de la UEFA. No debe pitarse penalti si el balón es golpeado por un compañero propio fuera del área», declaró el jefe de árbitros de la DFB, Knut Kircher, el año pasado. Según la International Football Association Board (IFAB), si un jugador recibe un balón en la mano o el brazo tras un disparo o cabezazo de un compañero, no es mano, a menos que el balón entre directamente en la portería o el jugador marque acto seguido, en cuyo caso se concede tiro libre directo al rival.