Ballack perdió los estribos después. Por un lado, porque Kane parecía estar a la misma altura que Nuno Mendes; por otro, porque el VAR podría haber anulado la jugada si hubiera fuera de juego.

«El árbitro pita antes de que el juez de línea levante la bandera. No puede hacerlo. Es un error enorme. Los árbitros deben dejar que siga el juego. ¿Por qué lo pita? Va solo hacia la portería. Lo que pase después es otra cosa, pero no puede pitarlo. ¡Esto no puede pasar a este nivel!», protestó Ballack.

En el 29, Pinheiro volvió a fallar: Nuno Mendes, ya amonestado, detuvo un contraataque del Bayern con la mano, pero el árbitro no lo expulsó y, en cambio, pitó una supuesta mano de Laimer en la jugada anterior. «El árbitro vuelve a intervenir en este maravilloso partido y altera el equilibrio. El Bayern se ha visto claramente perjudicado», declaró Sami Khedira en DAZN.