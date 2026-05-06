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KompanyGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

¡Vincent Kompany está que echa chispas! El FC Bayern se siente perjudicado por el árbitro en el partido contra el PSG, pero solo tiene razón en parte

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

El comentarista Michael Ballack perdió los nervios durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern y el PSG. Todo empezó con una decisión muy cuestionable del árbitro, y la situación no mejoró. Vincent Kompany también estalló de rabia tras otras dos jugadas.

Tras el 0-1 de Ousmane Dembélé en el minuto 3, el campeón alemán reaccionó y creó sus primeras ocasiones. 

En el 23, Stanisic lanzó a Kane con un pase profundo; el inglés solo tenía a Pacho por delante, pero, aunque el linier no levantó la bandera, el árbitro Joao Pinheiro señaló fuera de juego. 

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  • Ballack perdió los estribos después. Por un lado, porque Kane parecía estar a la misma altura que Nuno Mendes; por otro, porque el VAR podría haber anulado la jugada si hubiera fuera de juego.

    «El árbitro pita antes de que el juez de línea levante la bandera. No puede hacerlo. Es un error enorme. Los árbitros deben dejar que siga el juego. ¿Por qué lo pita? Va solo hacia la portería. Lo que pase después es otra cosa, pero no puede pitarlo. ¡Esto no puede pasar a este nivel!», protestó Ballack.

    En el 29, Pinheiro volvió a fallar: Nuno Mendes, ya amonestado, detuvo un contraataque del Bayern con la mano, pero el árbitro no lo expulsó y, en cambio, pitó una supuesta mano de Laimer en la jugada anterior. «El árbitro vuelve a intervenir en este maravilloso partido y altera el equilibrio. El Bayern se ha visto claramente perjudicado», declaró Sami Khedira en DAZN.

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    El FC Bayern reclamó un penalti por mano, pero Pinheiro tomó la decisión correcta.

    Sin embargo, parece que el austriaco había tocado el balón con el abdomen y el muslo. De ser así, sería una decisión errónea que perjudicó al FCB, que habría jugado con superioridad numérica al menos 60 minutos.

    Solo dos minutos después, el entrenador Vincent Kompany perdió los nervios en la banda. En un despeje, Vitinha impactó con el balón en el brazo extendido de Joao Neves dentro del área. 

    Pinheiro no pitó penalti, y parece que actuó dentro de las reglas. «Instrucción de la UEFA. No debe pitarse penalti si el balón es golpeado por un compañero propio fuera del área», declaró el jefe de árbitros de la DFB, Knut Kircher, el año pasado. Según la International Football Association Board (IFAB), si un jugador recibe un balón en la mano o el brazo tras un disparo o cabezazo de un compañero, no es mano, a menos que el balón entre directamente en la portería o el jugador marque acto seguido, en cuyo caso se concede tiro libre directo al rival.

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