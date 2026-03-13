AFP
Traducido por
Vincent Kompany espera el visto bueno de Harry Kane para volver a incluir al delantero lesionado en el once inicial del Bayern de Múnich
Kane, listo para volver al Leverkusen tras completar una semana de entrenamientos
El mayor impulso para el Bayern de cara al partido de la Bundesliga del sábado contra el Bayer Leverkusen es la recuperación de Kane. El delantero ha completado una semana entera de entrenamientos sin incidentes tras un periodo de baja. Su regreso llega en un momento importante para Kompany, que quiere mantener el impulso del equipo. Aunque el Bayern ha marcado con facilidad, con 10 goles en los dos partidos que se ha perdido, el regreso de su emblemático número nueve añade una nueva dimensión a un ataque que actualmente carece de otros jugadores clave en la creación de juego debido a nuevas lesiones.
- AFP
Kompany habla sobre la «señal» de Kane y los contratiempos por lesiones
En la rueda de prensa previa al partido, Kompany dejó claro que la decisión final sobre la participación de Kane recae en el propio jugador. «Si Harry da el visto bueno para jugar, entonces lo hará», afirmó el entrenador del Bayern.
El exdefensa del Manchester City también habló de los problemas físicos generales del equipo, ya que Alphonso Davies, Jamal Musiala y Jonas Urbig resultaron lesionados en el partido anterior. Comentó: «Podría haber sido peor. No son lesiones de larga duración; simplemente es frustrante para los chicos porque les encantaría estar ahí. Puedes ser tan profesional como quieras, pero también tienes que respetar el hecho de que el cuerpo no siempre reacciona como tú quieres».
El desgaste físico que supone dominar la Liga de Campeones
Con el portero Urbig, que sufrió una conmoción cerebral, descartado; Manuel Neuer, aún recuperándose de una lesión en la pantorrilla; e Hiroki Ito, fuera por una rotura fibrilar, la plantilla se encuentra al límite. Kompany confirmó que se espera que Urbig retome los entrenamientos «con suerte, en algún momento de la próxima semana», lo que significa que el tercer portero, Sven Ulreich, será titular por primera vez esta temporada. Por su parte, Musiala «quizá pueda volver a principios de la semana que viene». En cuanto a Davies, Kompany señaló: «La semana de selecciones nos vendrá bien con Phonzy».
- Getty Images Sport
Superar una racha difícil antes del parón
Ulreich será el protagonista en uno de los partidos más importantes de la temporada, cuando el Bayern visite Leverkusen el sábado. Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, la prioridad de Kompany es superar este difícil periodo sin que la moral del equipo ni su posición en la liga se vean más afectadas. Tras el partido contra el Leverkusen, Ulreich podría seguir bajo los palos en el partido de vuelta contra el Atalanta si se considera que Urbig no está en condiciones de jugar. El equipo médico aprovechará entonces el parón internacional de dos semanas para asegurarse de que Neuer esté listo para la intensa agenda del club en abril.
Anuncios