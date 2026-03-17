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Vincent Kompany desvela el plan para la portería del Bayern de Múnich: se baraja la posibilidad de un sorprendente debut en la Liga de Campeones para un guardameta de 16 años, ante la crisis de lesiones
El Bayern se enfrenta a una crisis de lesiones entre sus porteros
El club bávaro se enfrenta actualmente a una situación complicada en cuanto a la disponibilidad de sus porteros. La leyenda del club, Manuel Neuer, sigue recuperándose de una rotura fibrilar, mientras que el segundo portero, Jonas Urbig, que causó una buena impresión en la victoria de la ida en Italia, se está recuperando de una conmoción cerebral. La tercera opción, Sven Ulreich, de 37 años, tampoco está disponible tras sufrir una lesión durante el reciente empate 1-1 contra el Bayer Leverkusen. Leon Klanac sería normalmente el cuarto en la lista para el puesto de titular, pero el jugador de 19 años también está de baja.
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Kompany se muestra optimista respecto a la elección del portero del Bayern
En declaraciones a los medios de comunicación el martes, Kompany se mostró cauteloso pero optimista respecto a sus opciones de alineación. «No me sorprendió que Manuel Neuer hubiera vuelto [a los entrenamientos], pero me alegró: que esté de nuevo ahí, que Jonas Urbig vuelva a entrenar. Pero la decisión será puramente médica. Si todo sale como se espera, Urbig será el portero titular. Y si no, buscaremos otra solución», afirmó el técnico belga.
La oportunidad de Leonard Prescott de hacer historia
Si Urbig no logra demostrar que está en forma a tiempo para el inicio del partido del miércoles, Kompany ha confirmado que la responsabilidad recaerá en el joven Leonard Prescott. El guardameta, nacido en Nueva York, ha experimentado un ascenso meteórico en las categorías inferiores y ya formó parte del banquillo como suplente contra el Leverkusen el pasado fin de semana. Con solo 16 años y 176 días, Prescott se convertiría en el portero más joven de la historia de la Liga de Campeones.
«Es bastante tranquilo», dijo Kompany cuando se le preguntó por el temperamento del joven. «Pero tengo que decir que, cuando veo a un jugador joven como él, es el extremo opuesto de la escala con respecto a Sven Ulreich. Pero, en general, somos un cuerpo técnico muy tranquilo. Si tiene que jugar, contará con todo nuestro apoyo y respaldo. Tenemos muchos buenos jugadores que le ayudarán. Aquí nunca habrá un jugador joven al que se le dé un papel protagonista. Pase lo que pase, tenemos plena confianza».
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La trayectoria del nuevo prodigio del Bayern
Con una imponente estatura de 1,96 metros, Prescott es un joven promesa dotado físicamente que se incorporó a la cantera del Bayern procedente del Union Berlin en 2023. A pesar de su corta edad, ya ha saltado el equipo sub-17 para jugar con el sub-19 esta temporada. Aunque sus estadísticas en las categorías inferiores han sido desiguales, su rendimiento en los entrenamientos ha llamado claramente la atención del cuerpo técnico del primer equipo.
Este joven de 16 años también posee doble nacionalidad, ya que tiene pasaporte tanto alemán como estadounidense, lo que lo convierte en un jugador de gran interés para ambas selecciones nacionales. Ya ha representado a Alemania en las categorías sub-16 y sub-17, pero su posible debut en el mayor escenario de clubes de Europa elevaría su perfil a un nivel completamente nuevo, superando la edad de debut de leyendas como Neuer, que no debutó como profesional hasta los 20 años.
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