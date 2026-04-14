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Vincent Kompany critica la arrogancia del Real Madrid y desmiente el mito de la remontada en la Liga de Campeones
Kompany desmiente los rumores sobre su regreso al Madrid
Antes de la vuelta en el Allianz Arena, Kompany desmintió la «mitología» que suele rodear al Real Madrid en Europa. Aunque los blancos presumen de remontadas finales, el técnico del Bayern insiste en que esas historias no son exclusivas del gigante español.
En una rueda de prensa previa al encuentro, afirmó: «Esas historias no son reales».
Y añadió: «Creo que están en una fase de desarrollo y siguen entre los mejores de Europa. Las “historias de remontadas” no son únicas: las tienen también Barcelona, Liverpool y el propio Bayern. Cualquier equipo puede contar una hazaña excepcional. Respeto que el Real Madrid crea en sus remontadas, pero yo quiero ganar. Nada me afectará antes del partido».
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Arbeloa aviva el fuego de la arrogancia
La tensión entre los dos grandes de Europa aumentó tras las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. El exdefensa destacó el «ADN» del club y afirmó que remontar el 2-1 de la ida en Alemania no sería extraño para el equipo que ha ganado 15 veces la competición.
El técnico madridista subrayó el peso del escudo y su historia: «Somos el equipo que nunca se rinde y el que cuenta con 15 Copas de Europa».
Además, afirmó que no necesitan un «milagro» para avanzar, lo que algunos ven como una falta de respeto al desafío que supone el Bayern en casa.
Centrarse en el presente más que en el pasado
El Bayern se adelantó 2-0 en el Bernabéu la semana pasada: Luis Díaz abrió el marcador en la primera parte y Harry Kane anotó al inicio de la segunda. El Madrid creó muchas ocasiones, incluido el disparo de Kylian Mbappé en el 74’, lo que hizo pensar que el Bayern tuvo algo de suerte.
Kompany, sin embargo, lo ve distinto: «Podríamos haber marcado más goles en la ida, no solo el Madrid. Es cierto que mejoraron en la segunda parte y eso les da confianza. Pero en la primera tuvimos buenas sensaciones y aún podemos mejorar. Ganar en el Bernabéu da confianza, pero ahora debemos demostrarlo en el Allianz Arena. Ellos, con su calidad y velocidad, pueden ser muy peligrosos, pero debemos centrarnos en nosotros y encontrar soluciones».
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Las noticias sobre la alineación dan un impulso al Bayern
Pese a la guerra psicológica previa, Kompany dio buenas noticias: Serge Gnabry y Jamal Musiala están listos para el partido de vuelta, un gran impulso por su peligro ofensivo.
Sobre Musiala, añadió que está “casi al 100 %” tras sus problemas físicos.