Stones, con 87 partidos con Inglaterra, fue clave en la era dorada del City: entre 2016 y 2026 ganó seis Premier Leagues, dos FA Cups y, en 2023, la Liga de Campeones. Sin embargo, en la 2025/26, con Pep Guardiola, las lesiones le limitaron: solo jugó 17 partidos.

En el Bayern, la competencia en la zaga es fuerte: Dayot Upamecano, con contrato hasta 2030, y Jonathan Tah forman la pareja titular. Detrás, la plantilla se reduce: Min-Jae Kim suena para salir, pero aún no hay confirmación. Hiroki Ito, frecuentemente lesionado, no ofrece garantías y podría marcharse ante una buena oferta. Completa la lista el polivalente Josip Stanisic, más asentado como lateral.

Recientemente, Sport1 informó que su compañero Josko Gvardiol quiere dejar el City este verano y ve con buenos ojos fichar por el Bayern, pues admira al club alemán y ya ha sido seguido por él. Sin embargo, su fichaje sería mucho más costoso que el de Stones. Además, Gvardiol puede actuar como lateral izquierdo, puesto que, tras la rotura de ligamentos cruzados de Alphonso Davies y sus posteriores lesiones musculares, el Bayern busca alternativas en esa demarcación.