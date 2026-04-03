Viktor Gyokeres sigue los pasos de Kylian Mbappé y Cole Palmer al registrar como marca su icónica celebración del gol con la máscara

Los expertos jurídicos han señalado que, si bien Gyokeres ha obtenido los derechos sobre una imagen concreta, el formato de su registro podría diferir considerablemente de las marcas de movimiento utilizadas por otras estrellas de la Premier League. Lee Curtis, abogado especializado en marcas registradas de HGF, sugirió que registrar una sola fotografía en lugar de un movimiento completo podría afectar a la solidez de la protección.

Curtis explicó: «La marca de movimiento muestra la celebración en su totalidad, no solo un momento concreto. Por lo tanto, cabe preguntarse si el registro de Viktor Gyokeres —al tratarse de una foto de un momento concreto en lugar del movimiento completo— limita potencialmente sus derechos. Aunque una marca de movimiento puede ser más difícil de obtener que una basada en una foto, en última instancia puede merecer la pena el esfuerzo».