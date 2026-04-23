Tras desperdiciar el Arsenal una ventaja de nueve puntos, el exdelantero Dickov —en declaraciones exclusivas a MrQ— respondió a GOAL sobre la falta de un ‘9’ decisivo: «Sinceramente, es cierto.

Es difícil compararlo con otro jugador del mundo, pero dicen que no está en su mejor temporada. ¡Lleva 35 goles! En las últimas semanas, cuando el partido se complicaba y la presión aumentaba, él salía y marcaba un hat-trick. Contra el Burnley, el City sufrió, pero marcó en su única ocasión.

Luego mira a Havertz, que es fantástico, o a Gyokeres, también excelente; pero ninguno tiene ese toque decisivo de Haaland. Y eso transmite confianza a todo el equipo: el City puede jugar mal 90 minutos, pero si Erling tiene una ocasión en el 91, la mete.

No digo que el Arsenal deba fichar a un Haaland, porque no hay otro igual. Pero si comparas sus cifras con las de Semenyo o Cherki, ves algo que ahora mismo falta en los delanteros del Arsenal: esa capacidad de decidir partidos. Hace falta ese tipo de jugadores que decidan cuando más importa».