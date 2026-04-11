Viktor Gyokeres achaca la derrota del Arsenal en casa al «campo seco», mientras que el Bournemouth da un giro radical a la lucha por el título de la Premier League

El Arsenal cayó 2-1 ante un combativo Bournemouth en el Emirates Stadium, su tercera derrota en cuatro partidos. El resultado complica al equipo londinense, pues el Manchester City puede recortar distancias si vence al Chelsea el domingo en Stamford Bridge.

Junior Kroupi abrió el marcador en el 17’, Gyokeres igualó de penalti, pero Alex Scott sentenció en la segunda parte para el equipo de Andoni Iraola.