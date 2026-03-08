VÍDEO: Weston McKennie, estrella de la selección estadounidense, recibe una extraña bofetada de su propio jefe tras marcar un gol con la Juventus

El incidente en cuestión ocurrió durante la segunda mitad del partido de la Serie A que enfrentó al Juve y al Pisa en casa. El equipo tenía el control total del partido cuando Kenan Yildiz marcó el tercer gol de la noche en el minuto 75.

Con motivo del 67.º cumpleaños de Spalletti, Yildiz se dirigió hacia la banda para celebrarlo. Varios compañeros se unieron a él e invitaron al apasionado entrenador a unirse a la fiesta.

McKennie llegó tarde, ya que se acercó trotando para unirse al grupo y, posteriormente, recibió una bofetada de Spalletti. Pareció que le ofrecieron algunas palabras de ánimo antes de volver al campo.