Más allá de su gesto deportivo al final, Vitinha dominó el partido con 133 pases y una precisión del 96 %. Su control en el centro del campo mantuvo al Liverpool atrás y allanó el camino para el 2-0 del PSG en la ida. Aun así, el técnico del PSG, Luis Enrique, admitió que le parecía «una pena» no haber marcado más para sentenciar la eliminatoria. Pese a los fallos, los campeones de Francia viajan a Anfield como favoritos para alcanzar las semifinales.