La intensidad siempre es alta en las instalaciones de entrenamiento del Real Madrid, pero el ambiente se tornó en pura comedia durante un entrenamiento esta semana. En una sesión de rondo, Vini Jr. realizó una finta fulgurante que dejó a Alexander-Arnold clavado en el sitio. El balón se coló entre las piernas del exjugador del Liverpool antes de que pudiera siquiera reaccionar, lo que provocó el rugido inmediato de los jugadores que lo rodeaban.
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VÍDEO: Vinicius Jr. HUMILLA a Trent Alexander-Arnold con un regate obsceno en el entrenamiento del Real Madrid y se lanza a una celebración hilarante
Un momento mágico en Valdebebas
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Celebraciones divertidísimas
En cuanto el balón pasó entre las piernas de Alexander-Arnold, Vinicius no se lo pensó dos veces. En lugar de reanudar el juego, se lanzó inmediatamente a una divertida celebración, riéndose y burlándose con naturalidad del lateral derecho mientras Eduardo Camavinga lo llevaba en brazos. El resto de la plantilla del Madrid no tardó en sumarse a la diversión. El momento provocó reacciones inmediatas entre sus compañeros, a quienes se vio retorcerse de risa mientras el defensa nacido en Liverpool intentaba salir del campo para escapar de la vergüenza.
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¿Y ahora qué?
El equipo de Álvaro Arbeloa se está preparando para enfrentarse al Mallorca en La Liga. Siguen en la lucha por el título, ya que los blancos ocupan la segunda posición, a solo cuatro puntos del líder, el Barcelona. A continuación, se enfrentarán al Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.