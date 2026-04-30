VÍDEO: Vergüenza total para el exdelantero del Tottenham, que falla increíblemente TRES penaltis en solo seis minutos

Vinicius falló un penalti con Gremio el miércoles por la noche. El exdelantero de la Premier League, que jugó 53 partidos con Fulham y Tottenham marcando ocho goles, tenía una oportunidad de oro para adelantar a su equipo en la Copa Sudamericana ante Palestino.

A los 11 minutos enfrentó al Palestino chileno y falló su disparo, atajado por Sebastián Pérez, que repelió el balón al poste. Un mal augurio para el delantero, en buena forma desde su regreso a Brasil.