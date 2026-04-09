Fernandes, visiblemente abatido, se encorvó con las manos en las rodillas mientras los aficionados del Forest celebraban su golpe de suerte en la grada visitante. Peor aún para el joven defensa, su pesadilla terminó siete minutos después al lesionarse y dejar el campo.

El Forest consiguió un empate vital de cara a la vuelta de la próxima semana en el City Ground. Ahora se desconoce si Fernandes se recuperará física y mentalmente para el domingo, cuando el Oporto visite al Etoril Praia en la Liga de Portugal.

Pereira preparará al Forest para su duelo de la Premier League ante el Aston Villa el mismo domingo.