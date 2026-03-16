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VÍDEO: «¡Un momento de locura!» - Un aficionado recibe un golpe en la cabeza con una botella de agua, mientras se insta a la FA a sancionar a Jordan Thompson, del Preston, por su vergonzosa rabieta tras ser sustituido
Escenas impactantes en Carrow Road
Thompson fue sustituido en el minuto 65, mientras el Preston buscaba la manera de meterse de nuevo en el partido. Evidentemente descontento con el rendimiento del equipo —o quizá con el suyo propio—, el centrocampista lanzó un puntapié con la pierna derecha contra una botella que había en la línea de banda. El proyectil voló directamente hacia la grada local de Carrow Road, alcanzando a un aficionado que no se lo esperaba.
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Dermot Gallagher dicta su veredicto de «tarjeta roja»
El exárbitro de la Premier League Dermot Gallagher analizó las imágenes en el programa «Ref Watch» de Sky Sports y se quedó perplejo ante la falta de disciplina de Thompson. Gallagher sugirió que el jugador solo permaneció en el campo porque el equipo arbitral no vio el acto de agresión inicial en el momento del cambio.
«¿Por qué haría alguien algo así? No sé si será sancionado hoy. El árbitro no lo ha visto porque ya se había realizado el cambio y el asistente le daba la espalda», explicó Gallagher. «Así que tiene suerte de que no lo hayan visto, porque sin duda habría sido tarjeta roja ese mismo día. Pero hacer algo así es muy peligroso. Alguien estaba tomando una copa y no se dio cuenta... fue solo un momento de locura».
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Los expertos exigen un castigo severo por parte de la Federación de Fútbol
Las voces que piden una sanción retroactiva se han intensificado, y el exdelantero del Wolverhampton y del Cardiff City, Jay Bothroyd, ha expresado su indignación por la conducta del jugador. Bothroyd ha destacado el riesgo de lesiones graves, sobre todo si la botella hubiera alcanzado a algún espectador vulnerable durante el partido de la Championship.
Bothroyd declaró a Sky Sports: «Creo que hay que sancionarle, para ser sincero. Eso es realmente peligroso. Si le da a alguien en la cara, va a doler mucho, pero imagínate si le diera a un niño. Creo que es una actitud muy lamentable por parte del jugador y debería ser sancionado».
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